Damit hatten am Donnerstagabend in der ZDF-Show "Die schönsten Weihnachts-Hits" wohl die wenigsten gerechnet. Jürgen Drews stand plötzlich auf der Bühne - und das trotz Nervenkrankheit die seine Karriere beendet hatte.

Gemeinsam mit seiner Tochter Joelina sang der Schlagerstar in der Live-Show mit Carmen den berührenden Weihnachtssong "Mein größtes Geschenk". Ein emotionaler Auftritt, mit dem wohl niemand mehr gerechnet hatte.

Drews erfüllt Tochter "Herzenswunsch"

Im Januar dieses Jahres hatte der Schlagerstar eigentlich seinen endgültigen Abschied von der Bühne verkündet. Dementsprechend emotional war auch der Auftritt. Weder Vater noch Tochter konnten nach dem gefühlvollen Duett ihre Tränen zurückhalten. "Wir hatten als Familie ein nicht so leichtes Jahr. Ich habe diese ganzen Emotionen in einen Song gepackt." so Joelina nach dem Auftritt. Das Lied mit ihrem Vater zu singen war ein "Herzenswunsch" von ihr. Ein Wunsch, den Drews seiner Tochter nicht abschlagen konnte, wofür sie ihm "sehr, sehr dankbar" war.

Bühnenabschied wegen Nervenkrankheit

Die Familie Drews musste dieses Jahr so einige Schicksalsschläge verkraften. Anfang des Jahres kündigte Jürgen Drews, der mit Hits wie "der König von Mallorca" und "Ein Bett im Kornfeld" die Schlagerwelt eroberte, seinen Abschied von der Bühne an. Der traurige Grund: Der 78-Jährige leidet an der Nervenkrankheit Polyneuropathie. Die Krankheit schädigt die peripheren Nerven, wie in den Beinen und Armen. Der "Bunte" erzählte Joelina, dass ihr Vater unter Schwindel und Erschöpfung leiden soll. Allerdings gehe es ihm den Umständen entsprechend gut, so Joelina.

Krebsdiagnose bei Ehefrau Ramona

Im selben Jahr dann der nächste Schock: Bei Drews Ehefrau Ramona wird Krebs diagnostiziert. Im August hatte die 50-Jährige publik gemacht, dass bei ihr ein bösartiger Haut-Tumor entdeckt worden war. Der Tumor konnte allerdings mittlerweile entfernt werden.

Der "König von Mallorca"

Jürgen Drews wurde 1945 in der Nähe von Berlin geboren. Im Alter von 15 Jahren wandte er sich der Musik zu. 1970 stieg er als Sänger bei den "Les Humphries Singers" ein. 1976 schaffte er dann mit seinem ersten Hit "Ein Bett im Kornfeld" den Durchbruch als Solo-Sänger. 1994 lernte er dann Ramona Middendorf kennen. Im selben Jahr heiratete das Paar. Ein Jahr später kam Tochter Joelina zur Welt. Neben Tochter Joelina hat er noch einen Sohn aus seiner Ehe mit Corinna Drews, die von 1981 bei 1985 hielt. Beruflich und privat verbringt Jürgen Drews viel Zeit auf Mallorca, was ihm den Beinamen "König von Mallorca" einbrachte. Den Namen hatte er sich allerdings nicht selbst gegeben. Bei einem Auftritt bei "Wetten, dass...?" im Jahr 1999 hatte Moderator Thomas Gottschalk ihm den Titel "Der König von Mallorca" verpasst.