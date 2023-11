Hotelerbin Paris Hilton ist zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres Mutter geworden. Das teilte die 42-Jährige ihren Fans auf Instagram mit.

Paris Hilton teilte auf ihrem Instagram-Account ein Foto mit einem rosa Strampler, einem Plüschtier und einer herzförmigen Sonnenbrille. Auf dem Strampler steht auch der Name des Familienzuwachs. Die neugeborene Tochter hört auf den Namen London. Paris Hilton verkündete die Baby-News pünktlich zum amerikanischen Feiertag Thanksgiving. Passend dazu ihre Nachricht zu dem Bild: "Dankbar für mein kleines Mädchen".

Glückwünsche auf Instagram

Die Fans sind völlig aus dem Häuschen, innerhalb von vier Stunden hat der Post bereit über 300.000 Likes. In der Kommentarspalte wird die Hotelerbin mit Glückwünschen überschüttet. Auch die Namenswahl stößt auf Begeisterung. "Paris nennt ihr Kind London .... Ich liebe es", schreibt eine Userin. Paris ist immerhin auch nach einer europäischen Hauptstadt benannt. Ein Bild von ihrer Tochter teilte die Hotelerbin noch nicht mit ihren Fans.

Ein Wunschkind

Die kleine London ist ein absolutes Wunschkind. Paris und ihr Ehemann Carter Reum, mit dem sie seit 2021 verheiratet ist, hatten sich schon lange ein Geschwisterchen für ihren Sohn Phoenix gewünscht. Wie auch Phoenix, der im Januar 2023 geboren wurde, soll auch die Tochter laut Medienberichten per Leihmutter auf die Welt gekommen sein. Hilton hat sich schon vor vielen Jahren Eizellen einfrieren lassen.

Auch interessant für dich: Echt oder Perücke?

Kim Kardashian überrascht auf Instagram mit neuem Look

Skandalöses Leben

Paris Hilton, Erbin des gleichnamigen amerikanischen Hotelimperiums, ist Model, Stil-Ikone und "It Girl" in den US-Medien. Hierzulande wurde sie vor allem Anfang der 2000er durch die Doku-Soap "The Simple Life" bekannt. In dem Format erlebte sie gemeinsam mit Nicole Richie, Tochter von Sänger Lionel Richie, das titelgebende einfache Leben auf einer Farm. Im Jahr 2004 sorgte die Hotelerbin für einen Skandal, als das private Sexvideo "1 Night in Paris", mit ihr in der Hauptrolle, veröffentlicht wurde. Heute ist die 42-Jährige unter anderem als Unternehmerin in der Mode-Branche tätig.