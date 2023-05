Mitte März hatten Sky-Moderatorin Laura Winter (34) und Fußball-Nationalspieler Jonas Hofmann (30) bekannt gegeben, dass sie Nachwuchs erwarten. Nun trauert das Paar um das Baby.

Am Dienstag hat die Sky-Moderatorin die traurige Nachricht bekannt gegeben. In einer Instagram-Story schrieb sie am Dienstag:

„Ich habe lange überlegt, ob ich was sagen soll. Ob ich was sagen muss. Wir mussten unseren kleinen Schatz vor ein paar Wochen völlig unerwartet verabschieden. Danke an alle, die an uns denken. Und danke für Euer Verständnis, dass wir uns nicht weiter dazu äußern werden.”

Hofmann fehlte bei Training, Winter seit einigen Wochen nicht mehr auf Sendung.

Die Schwangerschaft hatte das Paar am 14. März 2023 ebenfalls via Instagram öffentlich gemacht. In welchem Schwangerschaftsmonat sich die Moderatorin zum damaligen Zeitpunkt befand ist unklar. Der Nationalspieler und Gladbach-Profi hatte zuletzt nicht an allen Trainingseinheiten seiner Mannschaft teilgenommen. Trainer Daniel Farke (46) hatte darum gebeten, nicht weiter nach den Gründen für das Fehlen des 30-Jährigen zu fragen. Auch Laura Winter ist seit einigen Wochen nicht mehr bei Sky zu sehen. Hofmann und Winter sind seit Ende 2022 verlobt.