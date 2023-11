Nach einem schweren Unfall bei einem Robbie-Williams-Konzert in Sydney ist am Dienstag ein Fan im Krankenhaus gestorben. Die 70-jährige Frau war über Stühle geklettert und gestürzt.

Frau klettert bei Robbie-Williams-Konzert in Sydney über Stuhlreihen und rutscht aus

Der tragische Unfall hatte sich am Donnerstag bei einem Robbie-Williams-Konzert in Sydney ereignet, wie der Spiegel berichtet. Eine 70-jährige Frau war offenbar auf der Tribüne über Stühle geklettert, anstatt die Treppe zu benutzen. Mit fatalen Konsequenzen. Der Robbie-Williams-Fan rutschte aus und fiel sechs Stuhlreihen hinunter.

Frau wird mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht

Bei dem Sturz zog sie sich schwere Verletzungen im Gesicht und am Kopf zu. Die Rettungskräfte brachten die Frau in eine Klinik, wo sie ins künstliche Koma versetzt wurde. Doch ihre Verletzungen waren offenbar zu schwer. Die Frau starb nach Informationen des Krankenhauses am Dienstagnachmittag.

Robbie Williams ist derzeit auf Welttournee. Mit seiner XXV World Tour feiert der britische Sänger sein 25-jähriges Bühnenjubiläum als Solokünstler. Aktuell ist er in Australien unterwegs. Sein nächstes Konzert findet am 22. November 2023 in Melbourne statt.

Fan stirbt bei Konzert von Taylor Swift in Rio de Janeiro

Der Tod der 70-Jährigen ist der zweite Tod eines Musikfans innerhalb weniger Tage. Am Freitag, 17. November 2023, starb eine 23-jährige Frau bei einem Konzert von Taylor Swift in Rio de Janeiro in Brasilien. Trotz Hitzewelle hatten sich 60.000 Menschen im Nilton-Santos-Stadion versammelt, um den amerikanischen Superstar live zu erleben. Die Stimmung war trotz Temperaturen von um die 40 Grad gut. Doch schon bald schlug sie um. Die Fans riefen nach Wasser.

23-jährige Frau wird ohnmächtig - Reanimation bleibt erfolglos

Während Taylor Swift "Cruel Summer" anstimmte, wurde eine 23-jährige Frau ohnmächtig, berichtet die Bild-Zeitung und verweist auf die brasilianische Zeitung "Folha". "Während des zweiten Liedes brach sie einfach zusammen. Dann haben wir sie mithilfe des Sicherheitspersonals herausgeholt und sind zum Erste-Hilfe-Zentrum im Stadion gelaufen. Sie haben sich um sie gekümmert und sie in die Ambulanz gebracht“, sagte eine Freundin der 23-Jährigen der "Folha". Die beiden hatten zusammen das Konzert besucht. Die Rettungskräfte versuchten 40 Minuten lang die junge Frau wiederzubeleben. Doch ohne Erfolg. Auch im Krankenhaus gelang es den Ärzten nicht, die 23-Jährige zu reanimieren. Sie konnten nur noch ihren Tod feststellen.

Taylor Swift verschiebt Konzert in Rio wegen Hitze

Taylor Swift zeigte sich erschüttert vom Tod der 23-Jährigen. Wegen der extremen Hitze verschob sie anschließend einen weiteren Auftritt in der brasilianischen Millionenmetropole.