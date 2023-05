Tina Turner ist tot. Die Rock-Queen wurde 83 Jahre alt. Fans in der ganzen Welt trauern um eine Frau, die die Musikgeschichte geprägt hat.

Trauer um Tina Turner. Die Rocklegende ist am heutigen Mittwoch in ihrer Wahlheimat, der Schweiz, gestorben. Sie starb nach langer Krankheit, teilte ein Sprecher ihrer Familie mit.

Tina Turner stirbt nach langer Krankheit in Küsnacht, nahe Zürich

„Tina Turner, die 'Queen of Rock'n'Roll', ist heute nach langer Krankheit in ihrer Heimat in Küsnacht, nahe Zürich, gestorben“, zitiert „Sky“ einen Sprecher der Sängerin. „Mit ihr verliert die Welt eine Musiklegende und ein Vorbild.“

Die Rock-Queen ist eine der erfolgreichsten Sängerinnen aller Zeiten. Sie wurde mit ihren Liedern "The Best" und "What´s Love to do with it" weltberühmt. Doch die Sängerin hatte auch schwere Zeiten erlebt.

Schwierige Kindheit - schwierige Ehe

Am 26. November 1939 wurde sie als Anna Mae Bullock in Brownsville, Tennessee, geboren. Erste Erfahrungen als Sängerin sammelte sie als Kind im Kirchenchor in Nutbush, wo sie aufwuchs. Nachdem sich ihre Eltern getrennt hatten und sie bei ihrer Großmutter lebte, zog sie 1955 zu ihrer Mutter und ihrer älteren Schwester nach St. Louis.

Dort lernte sie drei Jahre später Ike Turner und seine Band Kings of Rhythm kennen. Anna Mae Bullock wurde ihre Background- und später Frontsängerin. Mit den ersten Erfolgen verpasste Ike Turner Anna Mae Bullock den Künstlernamen Tina. Sie beide wurden bald ein Paar. Auch die Band bekam einen neuen Namen. Als "Ike & Tina Turner" feierten sie große Erfolge. Sie gingen als Vorgruppe mit den Rolling Stones auf Tournee und gewannen 1972 einen Grammy.

Tina Turner trennt sich von gewalttätigen Ehemann und startet Solokarriere

Doch so große berufliche Erfolge sie auch feierte, mit ihrer Ehe ging es zunehmend bergab. Nach Gewaltexzessen verließ Tina Turner 1976 Ike Turner, reichte die Scheidung ein und startete eine Solokarriere - zunächst mit mäßigem Erfolg.

Erst 1984 gelang ihr der Durchbruch mit ihrem Album "Private Dancer". Gleich die erste Single-Auskopplung "What’s Love Got to Do with It" kletterte auf Platz eins der Billboard-Charts und drei Grammy Awards folgten. Zwei Jahre später legte sie mit dem Album "Break Every Rule" nach.

Und wiederum zwei Jahre später sicherte sie sich mit dem Auftritt im Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro vor 188.000 Zuschauern einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde. Noch nhatte eine Solokünstlerin so einen großen Konzertauftritt hingelegt.

2009 beendet Tina Turner mit 69 Jahren ihre Bühnenkarriere

2009 beendete Tina Turner schließlich im Alter von 69 Jahren ihre Bühnenkarriere. Später brachte sie noch zwei Alben mit spirituellen Gesängen heraus und gestaltete das Musical "Tina – The Tina Turner Musical" mit.

Tina Turner hatte zwei leibliche und zwei adoptierte Kinder. Nach der Ehe mit Ike Turner begann sie eine Beziehung mit dem deutschen Musikmanager Erwin Bach. Einige Jahre wohnte das Paar in Köln, ehe es 1994 in die Schweiz zog.