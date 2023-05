Schauspieler Ray Stevenson ist tot. Stevenson wurde 58 Jahre alt. Viele kannten ihn aus den "Thor"-Verfilmungen als Volstagg.

Der nordirische Schauspieler Ray Stevenson ist tot. Stevenson wurde nur 58 Jahre alt. Der 1,91 Meter große Stevenson starb am Sonntag, 21. Mai 2023, auf der italienischen Insel Ischia. Die Todesursache ist bislang nicht bekannt.

Die Kritik war sich einig: Ray Stevenson zählte zu den talentiertesten und facettenreichsten Schauspielern unserer Zeit. Mit seinem markanten Äußeren, seinem kraftvollen Ausdruck und seiner außergewöhnlichen Wandlungsfähigkeit hatte er sich einen festen Platz in der Filmindustrie erobert. Egal ob als brutaler Krieger, charmantes Unikum oder furchteinflößender Antagonist - Stevenson überzeugte mit seiner eindrucksvollen Präsenz und unverwechselbarem Talent.

Stevenson-Durchbruch mit der Fernsehserie "Rom"

Geboren am 25. Mai 1964 in Lisburn, Nordirland, begann Stevenson seine Karriere auf den Bühnen Londons, wo er sein schauspielerisches Talent schärfte. Sein Durchbruch kam jedoch erst, als er die Rolle des Titelhelden in der Fernsehserie "Rom" übernahm, die von 2005 bis 2007 ausgestrahlt wurde. In der Rolle des römischen Soldaten Titus Pullo zeigte Stevenson seine beeindruckende Wandlungsfähigkeit und seine Fähigkeit, sowohl komplexes emotionales Drama als auch körperliche Intensität zu verkörpern.

In Filmen wie "Punisher: War Zone" (2008) brachte er die ikonische Comicfigur Frank Castle zum Leben und verlieh ihr eine rohe und gnadenlose Energie. Seine Präsenz auf der Leinwand fesselte die Zuschauer.

Stevenson bewies immer seine Vielseitigkeit

Stevenson war kein Schauspieler, der sich auf eine bestimmte Art von Rollen festlege. Immer wieder bewies er seine Vielseitigkeit, indem er sich in unterschiedlichste Charaktere verwandelte. In Filmen wie "The Book of Eli" (2010) spielte er einen skrupellosen Anführer einer marodierenden Bande und zeigte eine dunkle und bedrohliche Seite. In "Thor" (2011) verkörperte er den gutherzigen Krieger Volstagg und brachte eine humorvolle und liebenswerte Note in den Superheldenfilm ein.

Im vergangenen Jahr war Stevenson als Marine-Offizier Jack Swinburne in der dritten Staffel der deutschen Sky-Original-Serie "Das Boot" und als britischer Gouverneur im Oscarprämierten Film "RRR" zu sehen.

Stevenson engagierte sich für wohltätige Zwecke

Abseits der Leinwand engagierte sich Stevenson auch für wohltätige Zwecke. Er setzt sich aktiv für verschiedene Organisationen ein, darunter UNICEF und die Wohltätigkeitsorganisation "Children in Crisis". Mit seinem Einfluss und seiner Bekanntheit nutzte er seine Stimme, um auf wichtige soziale Themen aufmerksam zu machen und positive Veränderungen zu bewirken.