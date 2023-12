Erst kürzlich flimmerte die letzte Ausgabe von „Wetten, dass..?“ mit Thomas Gottschalk über die Bildschirme. Nun heizen die Kaulitz-Brüder die Gerüchteküche über eine mögliche Nachfolge weiter an.

Bei einer Preisverleihung am 30. November wurden die Kaulitz-Zwillinge für ihren Podcast geehrt. Bei der Dankesrede ließ Tom Kaulitz dann die Bombe platzen: "Ja, es ist wahr! Bill und ich übernehmen "Wetten, dass...?"". Im November verabschiedete sich Thomas Gottschalk von der beliebten Fernsehshow. Steht nun also die Nachfolge bereits fest?

Tom von gespaltener Reaktion überrascht

Wenn es nach den Kaulitz-Zwillingen geht lautet die Antwort ganz klar: Ja. In ihrem Podcast "Kaulitz Hills" sprachen Tom und Bill kürzlich über die angeblichen Pläne. Laut Tom sollen die Meinungen über die "Wetten, dass...?"-Nachfolge gespalten gewesen sein - Was ihn überraschte. Die Leute seien anscheinend "nicht ganz offen" für einen Wechsel. Viele würden noch an "Thommi" hängen.

"Wir werden vieles ändern"

Tom Kaulitz heizt aber die Gerüchteküche weiter an und begegnet der Nachfolge auch mit Respekt: "Wir treten in große Fußstapfen". Der Respekt ist auch angebracht, immerhin hatte Thomas Gottschalk seit 1987 151 Ausgaben der Show moderiert. Während des Podcasts redeten die beiden auch über ihre Vorstellungen zur Gestaltung der Show. Bill Kaulitz hat sogar eine Namens-Änderung vorgeschlagen, was Tom allerdings ablehnte. Es ist auch noch nicht alles in trockenen Tüchern. Laut Tom wird es das Show-Comeback erst 2025 starten. "Bis dahin wird viel passieren, wir werden vieles ändern".

Das sagt das ZDF über die Gerüchte

Die Brüder wollen sich jetzt mit dem ZDF zusammensetzen. Laut einem Bericht der tz hat sich der Sender in einem Telefonat mit IPPEN.MEDIA eher zurückhaltend geäußert: „Wie es mit “Wetten, dass..?" weitergeht, entscheidet das ZDF zu gegebener Zeit - und es ist noch nicht entschieden". Es ist also nicht sicher, ob die Show überhaupt neu aufgelegt wird. Auch das die Kaulitz-Zwillinge die Show übernehmen steht noch in den Sternen.