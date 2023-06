In der 13. Staffel von "The Voice of Germany" sind Mark Forster, Rea Garvey, Stefanie Kloß und Peter Maffay nicht mehr dabei. Das sind die neuen Juroren.

Rea Garvey und Mark Forster gehören eigentlich schon fast zum Inventar von "The Voice of Germany". Seit sieben beziehungsweise sechs Staffeln sind sie bei der Castingshow dabei. Doch damit ist jetzt erstmal Schluss. Die Sender ProSieben und Sat.1 kündigten an, dass die beiden genau wie die anderen zwei Coaches Peter Maffay und Stefanie Kloß eine Pause von "The Voice of Germany" einlegen werden.

Rückkehr von Rea Garvey, Mark Forster, Stefanie Kloß und Peter Maffay bei The Voice of Germany ist nicht ausgeschlossen

"Niemals geht man so ganz, irgendwas von euch bleibt hier. Liebe Stefanie, lieber Mark, lieber Rea und lieber Peter, ProSieben und SAT.1 danken euch für großartige und wunderschöne Stunden bei ‚The Voice of Germany‘", bedankte sich Senderchef Daniel Rosemann bei den Musikern. Gleichzeitig machte er deutlich, dass das nicht das Ende ihrer "The Voice of Germany"-Karriere bedeuten muss. "Ihr wisst: Als Teil der großen ‚The Voice‘-Familie seid ihr immer wieder herzlich willkommen auf den roten Stühlen. Auf bald. Es war uns eine Ehre."

Und wer wird die Vier beerben? Das steht auch schon fest. Wie mehrere Medien berichten, wird es in der kommenden Staffel fünf Coaches geben. Die Jury setzt sich demnach aus dem Doppelgespann Bill und Tom Kaulitz, Mitglieder der Band Tokio Hotel, Giovanni Zarrella, Shirin David und dem irischen Sänger Ronan Keating zusammen. Das bedeutet: Geballte Castingshow-Erfahrung kommt auf die künftigen Teilnehmer zu.

Die Rapperin Shirin David (v.l.), die Musiker Bill und Tom Kaulitz, der irische Sänger Ronan Keating und Entertainer Giovanni Zarrella sind die neuen Coaches der 13. Staffel von "The Voice of Germany". picture alliance/dpa | div

Auch interessant für dich: Zweite Folge

The Masked Singer 2023: Der Waschbär muss gehen

Das sind die neuen Coaches bei The Voice of Germany

Wie die sich dabei fühlen, weiß Giovanni Zarella ganz genau. Der Sänger wurde als Teil der Band "Bro´Sis" bekannt, die aus der Castingshow "Popstars" hervorgegangen ist. Seit 2021 hat er mit "Die Giovanni Zarella Show" eine eigene Musik-Unterhaltungsshow im ZDF.

Auch ein anderer Coach nahm einst an einem Casting für eine Band teil: Ronan Keating. 1993 setzte er sich gegen über 300 Konkurrenten durch und wurde Teil der irischen Boyband Boyzone, die Ende der 1990er Jahre mit sechs Nummer-1-Hits in ganz Europa und Asien erfolgreich war. Später feierte er als Solo-Künstler Erfolge. Erfahrung als Juror einer Castingshow bringt er aber auch mit. Vier Jahre lang saß er in der Jury der Casting-Show The X-Factor in Australien.

Das Casting-Geschäft ist auch für Shirin David nichts Neues. Die deutsche Rapperin und Sängerin saß 2017 in der Jury von Deutschland sucht den Superstar (DSDS). Vier Jahre vorher hatten dort schon Bill und Tom Kaulitz Platz genommen.

Wann die neue Staffel The Voice of Germany im Fernsehen zu sehen sein wird, teilten die Sender noch nicht mit. Wie die Bild-Zeitung berichtet, sollen aber am heutigen Dienstag, 6. Juni, die Dreharbeiten dafür starten.