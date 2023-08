Bald darf wieder gebuzzert werden. Am 21. September startet die neue Staffel "The Voice of Germany" auf Prosieben. Dabei werden dieses Jahr komplett neue Coaches die Talente unter ihre Fittiche nehmen. Was sonst noch neu ist in der kommenden Staffel: Hier ein Überblick.

Zum ersten Mal in der Geschichte der Castingshow "The Voice of Germany" nehmen völlig neue Juroren auf den berühmten Stühlen mit dem Buzzer Platz. Ab dem 21. September suchen Shirin David, Giovanni Zarrella, Bill und Tom Kaulitz (im Doppelstuhl) und Ronan Keating.

Die neuen Coaches im Überblick

Tom und Bill Kaulitz nehmen dieses Jahr auf dem Doppelstuhl Platz. Der wurde vorher von den Fanta-4-Mitgliedern Smudo und Michi Beck besetzt. Die Kaulitz-Zwillinge feierten Anfang der 2000er riesige Erfolge mit der Teenie-Band "Tokio Hotel". Tom Kaulitz sorgt in jüngster Zeit eher mit seinem Privatleben für Schlagzeilen. Der 33-Jährige ist seit mittlerweile vier Jahren mit dem 16 Jahre älteren Topmodel Heidi Klum verheiratet.

Die Zwillinge Tom (links) und Bill Kaulitz nehmen in der kommenden Staffel von "The Voice of Germany" auf dem Doppelstuhl Platz. Die 33-Jährige wurden mit der Teenie-Band "Tokio Hotel" über Nacht zu Stars. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Gerald Matzka

Mit Giovanni Zarrella sitzt ein ehemaliger Castingshow-Gewinner in der Jury. 2001 gewann er die zweite Staffel "Popstars" und war Mitglied in der daraus hervorgehenden Band Bro'Sis. Mittlerweile ist er auch als Moderator und Solokünstler erfolgreich.

Mit Giovanni Zarrella sitzt ein Castingshow-Gewinner im Coaching-Stuhl. 2001 gewann er die zweite Staffel "Popstars" und war gemeinsam mit Ross Anthony Mitglied der Band Bro'Sis. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Gerald Matzka

Shirin David hatte bereits Jury-Erfahrung, allerdings nicht bei "The Voice". Die 28-jährige Rapperin war in der 14. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) Mitglied im Jurorenteam. Berühmt wurde sie vor allem durch ihren erfolgreichen YouTube-Kanal.

Shirin David ist derzeit die erfolgreichste Rapperin in Deutschland. Sie ist die einzige Frau in der Coaching-Runde. Allerdings hatte sie bei der 14. Staffel "DSDS" Erfahrung als Juriorin sammeln können. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Gerald Matzka

Der letzte im Bunde ist Ronan Keating. Der irische Sänger wurde in den 90er Jahren als Mitglied der Boyband "Boyzone" weltberühmt. Nach seiner Zeit bei der Band startete er eine recht erfolgreiche Solokarriere. Bekannt wurde er vor allem mit Hits wie "Life is a Rollercoaster", oder "When you say nothing at all". Im Gegensatz zu den restlichen Coaches hat Keating schon Erfahrung bei "The Voice". Der 46-Jährige saß schon bei "The Voice" in Australien und England auf dem Jury-Stuhl.

Der irische Sänger Ronan Keating ist der einzige unter den Juroren, der bereits Coaching-Erfahrung bei "The Voice" hatte. Er war unter anderem bei "The Voice" in Australien und England dabei. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Jan Woitas

Wann läuft "The Voice of Germany"?

Ab dem 21. September startet die 13. Staffel "The Voice of Germany". Ausgestrahlt wird die Sendung immer donnerstags auf Prosieben und freitags auf Sat.1, jeweils um 20:15 Uhr. Wann das Finale stattfinden soll ist laut Prosieben noch geheim. Klar ist nur, dass den Coaches und den Talenten ein langer Weg bevorsteht.

Bei den Blind Auditions wird jetzt "geblockt"

Los geht die Show mit den sogenannten "Blind Auditions". Dabei sitzen die Coaches mit dem Rücken zur Bühne und hören über Kopfhörer in den Stühlen nur die Stimmen der Kandidaten. Gefällt ihnen ein Kandidat, drücken sie den "Buzzer" und drehen sich um. Das Talent kann dann entscheiden, zu welchem Coach es möchte, sollten sich mehrere umdrehen. Dieses Jahr läuft dieses Konzept jedoch etwas anders ab. Dieses Mal haben die Coaches nämlich die Möglichkeit sich gegenseitig zu blocken. Wenn einem Coach ein Talent gefällt, er aber Sorge hat, ein anderer Coach könnte Interesse haben, kann er denjenigen Blocken. So kann das Talent den geblockten Coach nicht mehr wählen.

"The Voice of Rap by CUPRA" sucht Hip-Hop-Talente

Neben der regulären Show startet paralell dieses Jahr auch ein Spin-off. "The Voice of Rap by CUPRA" widmet sich ganz dem Hip Hop. Zwei Rap-Coaches, darunter der Deutsche "King of Rap" Kool Savas suchen dabei nach Hip Hop-Talenten. Das Talent, das gewinnt, darf dann beim Halbfinale von "The Voice of Germany" mitmachen.

Die bisherigen Gewinner von "The Voice of Germany"

Die bisherigen "The Voice"-Gewinner im Überblick: