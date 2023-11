Die vierte Folge von "The Taste" lief sehr erfolgreich für die Allgäuer Bio-Köchin Nina Meyer. Die Köchin aus Balderschwang konnte mit einem traumhaften Eier-Gericht die Juroren überzeugen und ist in der nächsten Runde dabei. Doch wie lief es für den zweiten Allgäuer Kandidaten?

Die vierte Folge startete mit einer Herausforderung für die Koch-Teams und ihre Coaches. Denn sie mussten ein Gericht nur anhand des Namens nach kochen. Die Gerichte standen in der Form schon einmal auf der Speisekarte von Gastjuror Markus Stöckle. Die Teamchefs mussten Lose ziehen, auf denen die teils sehr kreativen Titel der Gerichte standen:

Team Grün - Alex Kumptner: "Stamperl im Latex"

Team Rot - Tim Raue: "Kaiser-Eier"

Team Blau - Frank Rosin: "Magic Mushrooms"

Team Gelb -Alexander Herrmann: "Betthupferl"

Ninas Löffel begeistert

Alex Kumptner war ratlos angesichts seines Gerichts. "Stamperl im Latex"? Was soll dass denn sein? Und wie bereitet man das zu? Auch sein Team hatte keine Idee, was damit gemeint sein könnte. Dafür lief es im Team Rot richtig gut, vor allem für Allgäuer Bio-Köchin Nina. Ihre "Kaiser-Eier" waren eine leckere Süßspeise aus Schaum-Ei, Vanille, Zuckerwatte und Knallbrause. Eine Geschmacksexplosion, die Gastjuror Markus Stöckle überzeugte. Er verlieh Nina den begehrten goldenen Stern. Die Allgäuerin sichert sich so einen festen Platz in der nächsten Folge und bekommt als Bonus noch einen brandneuen Kühlschrank von Samsung.

Raue rettet Hannes

Team Rot bekam außerdem noch Zuwachs, nachdem Frank Rosin Hannes aus seinem Team verabschiedete, holte Tim Raue ihn mit dem Buzzer in sein Team und gibt dem jungen Hobbykoch eine zweite Chance.

Bayern meets Türkei

Im Solokochen mussten die Kandidaten typisch bayerische mit typisch türkischen Zutaten kombinieren. Die türkischen Zutaten umfassten Essigbaumblüte (Zumac), Minze und Granatapfeldicksaft. Auf der bayerischen Seite durften die Kandidaten zwischen Weisswurst, Bierrettich und Emmentaler auswählen. Bei der anschließenden Verkostung verteilten die Coaches jeweils einen roten Stern für den schlechtesten und einen goldenen Stern für den besten Löffel.

Wie lief das Solokochen für Diego und Nina?

Allgäuer Koch Diego kombinierte auf seinem Löffel Lammrücken, Filotteig, Rettich und Minze. Landsmännin Nina vereinigt auf ihrem Löffel Manti mit Schwein, Minze und Rettich. Beide Köche erhalten zwar keinen Stern für ihre Kreation, aber sie sind beide weiter. Mary Anne und Mona erhielten für ihre Löffel jeweils zwei goldene Sterne. Wogegen Hannes diese Folge immer noch Pech hatte. Trotz der zweiten Chance von Tim Raue konnte sein Löffel mit Köfte, Rettich, Minze und Zwiebel Alexander Herrmann nicht überzeugen und er erhielt einen roten Stern. Auch Daniel, Pia und Kea wurden mit einem roten Stern abgestraft, damit ging es für die vier im Entscheidungskochen um alles.

Entscheidungskochen: Kea muss die Show verlassen

Beim Entscheidungskochen drehte sich alles um das Thema "Trockenfrüchte". Die Kandidaten sollten das Dörröbst im Stil der türkischen Kulinarik umgestalten. Auch hier wurde per Los entschieden, wer welche Trockenfrucht erhält. Hannes hat "Aprikose" gezogen und nutzt seine zweite Chance. Der junge Koch gibt noch mal alles - und das mit Erfolg. Sein Löffel mit Aprikose, Bohne, Spitzkohl und Joghurt erweckt bei Gastjurorin Elif nostalgische Gefühle und kürt ihn zum besten Löffel. Für Kea hieß es dagegen Abschied nehmen. Nachdem sie in Folge drei durch den Joker gerettet wurde, konnte ihr Löffel nicht überzeugen. Die 20-Jährige ist raus.

Die 12. Staffel von "The Taste" läuft jeden Mittwoch um 20:15 Uhr auf Sat.1. Alle Folgen sind auch auf Joyn abrufbar.