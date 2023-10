Am Mittwoch ist die Kochshow "The Taste" auf SAT 1 in die 12. Staffel gestartet. Und mit dabei sind zwei Allgäuer.

Zum zwölften Mal sucht die Kochshow "The Taste" nach dem besten Kochtalent Deutschlands. Seit Mittwoch, 25. Oktober 2023, kämpfen Profi- und Hobby-Köche auf SAT 1 und Joyn um den Sieg und 50.000 Euro Preisgeld.

The Taste: Das Konzept

Zu Beginn jeder neuen Staffel bekommen die Kandidaten eine Stunde Zeit, um ein selbst gewähltes Gericht zu kochen. Die Schwierigkeit daran: Das Gericht darf nur auf Probierlöffeln angerichtet werden. Die Juroren bekommen es serviert, ohne zu wissen, wer der Koch ist. Daraufhin entscheiden sie, ob der jeweilige Kandidat so gut war, dass er für den weiteren Verlauf der Sendung in ihr Team soll. Wenn ein Kandidat mehrere Juroren von sich überzeugt, kann er selbst entscheiden, in welches Team er möchte.

Im weiteren Verlauf der Sendung werden die Kandidaten von ihrem Mentor gecoacht. Sie bekommen Themen vorgegeben, zu denen sie Gerichte auswählen müssen. Teilweise stehen sie dabei unter der Aufsicht des Mentors, teilweise kochen sie ohne ihn. Nach jedem Kochdurchgang entscheiden entweder die Juroren oder Gastjuroren in einer Blindverkostung, wer der schlechteste Koch war. Dieser tritt in einem Ausscheidungskochen gegen den zweitschlechtesten Koch an. Wer schlechter kocht, scheidet aus.

The Taste 2023: Die Juroren

In der zwölften Runde von "The Taste" entscheiden vier Juroren über das Weiterkommen der Kandidaten. 2023 verkosten die Promi-Köche Alexander Herrmann, Alex Kumptner, Tim Raue und Frank Rosin die Probierlöffel. "Mir wird es nicht langweilig zu gewinnen", gibt sich Tim Raue gelassen-angriffslustig. Doch: "The bitch is back", kündigt Frank Rosin an, der nach einer Staffel Pause als Coach zurückkehrt. Alexander Herrmann wird direkt emotional: "Ich hätte nie gedacht, dass ich diesen Satz mal sage, aber ich habe Frank vermisst." Und Alex Kumptner zollt Respekt: "Rose gehört zum Dreamteam, Rose gehört zu ,The Taste‘."

The Taste 2023: Die Kandidaten

Das Allgäu ist 2023 gleich in doppelter Weise bei der Kochshow "The Taste" vertreten. Einem Memminger und einer Oberstdorferin ist es gelungen, einen der 16 Plätze in den Teams der Starköche zu ergattern. Ihr Kochtalent stellte außerdem eine Frau vom Bodensee unter Beweis.

Diego Marcelo Duarte Coelho, 37 Jahre, Miet- und Eventkoch aus Memmingen (Team Alexander Herrmann)

Christina „Nina“ Maria Meyer, 42 Jahre, Küchenchefin im Familienhotel in Balderschwang (Team Tim Raue)

Mona Hiermaier, 24 Jahre, Köchin aus Konstanz am Bodensee (Team Alexander Kumptner)

Diego Marcelo Duarte Coelho, Miet- und Eventkoch aus Memmingen, macht 2023 bei der 12. Staffel von "The Taste" mit. Copyright: SAT.1/Jens Hartmann

Von São Paulo ins Allgäu – Diego Marcelo Duarte Coelho verbindet das brasilianische Flair mit der deutschen Kultur. Der 37-Jährige ist mit acht Jahren gemeinsam mit seiner Mutter und seinen Geschwistern von Brasilien nach Deutschland gezogen. Mittlerweile ist er seit zehn Jahren als Miet- und Eventkoch in Memmingen (Unterallgäu) selbstständig. Neben der Arbeit ist Diego ein Familienmensch und verbringt gerne Zeit mit seiner Frau Maria und seinen beiden Töchtern. Doch auch außerhalb der Familie ist der gebürtige Brasilianer gerne aktiv. Er liebt das Gleitschirmfliegen und macht amateurhaft Musik.

2009 kochte der Unterallgäuer für eine Saison als Entremetier und Saucier unter dem Allgäuer Starkoch Christian Henze im "Landhaus Henze". Von 2010 bis 2012 betrieb der 37-Jährige ein Gasthaus und stand dort allein in der Küche. Weil aber die Familienzeit im Gastroalltag zu kurz kam, entschied er sich dazu, das Restaurant wieder abzugeben. Sollte der Memminger das Preisgeld gewinnen, würde er es damit gerne noch einmal probieren und ein gesundes Fast-Food-Restaurant eröffnen.

Küchenchefin im Familienbetrieb in Balderschwang

Das Kochen ist tief in die DNA von Christina "Nina" Maria Meyer aus Oberstdorf eingebrannt. Schon die Uroma war Köchin, ebenso die Oma wie auch ihr Papa. 2019 übernahm die 42-Jährige die Küche im Familienbetrieb im "Bio Berghotel Ifenblick" in Balderschwang. Hier werden ausschließlich Bio-Produkte angeboten und ganze Tiere verarbeitet.

Christina "Nina“ Maria Meyer, Küchenchefin im Familienhotel in Balderschwang, tritt bei der SAT 1-Kochshow "The Taste" an. Copyright: SAT.1/Jens Hartmann

Drei Jahre lang kochte Nina in der gehobenen Gastronomie: 1999 bis 2000 je eine Sommersaison im Zwei-Hauben-Restaurant "Adler" in Schwarzenberg (Österreich), 2001 in Lindau im Restaurant "Villino". 2002 zog die Oberstdorferin für ein Gastronomiemanagement-Studium nach Zürich. Neben dem Kochen ist Nina Mutter zweier Teenagerinnen und großer American-Football-Fan mit eigenem Podcast.

Das Küken in der Runde ist Mona Hiermaier. Die 24-Jährige aus Konstanz hat erst im August 2023 ihre Ausbildung zur Köchin im "Zwölfe“ – Café, Gaststätte und Weinbar – erfolgreich abgeschlossen. Privat kocht sie gerne die einfache Küche: Pasta, indisch und orientalisch. Am liebsten kocht sie für ihre Familie, ihre Freundinnen und Freunde oder einfach nur für sich selbst zur Entspannung. Oft lässt sie sich von Rezepten inspirieren und verfeinert das Gericht "à la Mona“. Ihr Erfolgsgeheimnis lautet: So lange kochen, bis es schmeckt. Mona hat bereits in Kochwettbewerben bewiesen, dass ihre einfache Küche schmeckt. Sie wann 2021 die ZDF-Kochshow "Die Küchenschlacht".

Die 24-jährige Mona Hiermaier, Köchin aus Konstanz am Bodensee, tritt bei der 12. Staffel der Koch-Show "The Taste" an. Copyright: SAT.1/Jens Hartmann

Die weiteren Kandidaten von "The Taste" 2023:

Team Alexander Herrmann: Dennis Börner, 45 Jahre, Friseur aus der Nähe von Erfurt Pia Hautzer, 26 Jahre, Studentin und gelernte Köchin aus Aachen

Team Rosin: Hannes Maltzan, 21 Jahre, Rettungssanitäter aus Hamburg Heval Dogan, 41 Jahre, Steuerfachangestellter und gelernter Koch aus Braunschweig

Team Alexander Kumptner: Tarkan "Benni" Özgöz, 47 Jahre, Unternehmer aus Berlin Michael "Michi" Schuur, 26 Jahre, Hotelfachmann und Koch aus Metzingen Vishi Parameswaran, 29 Jahre, Vertriebsmanagerin aus Bielefeld

Team Tim Raue Kea Bründl, 20 Jahre, Köchin aus der Nähe von Landshut Mariia Galchenko, 30 Jahre, ehemaliger Verkäufer in einer Logistikfirma aus Berlin Mary Anne Penaloza Villafuerte, 29 Jahre, Küchenleiterin aus der Nähe von Passau



Sendetermine und Sendezeiten von "The Taste" 2023

Moderiert wird "The Taste“ von dem deutschen Curvy-Model Angelina Kirsch. Die Kochshow läuft immer mittwochs um 20:15 Uhr auf SAT.1 und online auf der Streaming-Plattform Joyn.