Shane MacGowan, der Sänger der legendären Folk-Punk-Band "The Pogues" ist tot. MacGowan wurde nur 65 Jahre alt.

Der irische Musiker und Sänger Shane MacGowan ist tot. Das teilte seine Ehefrau Victoria Mary Clarke auf ihrem Instagram-Profil mit. Unter einem Bild des Sängers schrieb sie: "Es gibt keine Möglichkeit, den Verlust zu beschreiben, den ich empfinde, und die Sehnsucht nach einem weiteren Lächeln von ihm, das meine Welt erleuchtet hat. Danke, danke, danke, danke für deine Anwesenheit auf dieser Welt. Du hast sie so strahlend gemacht und mit deinem Herzen, deiner Seele und deiner Musik so vielen Menschen so viel Freude bereitet. Du wirst für immer in meinem Herzen leben." Shane MacGowan wurde nur 65 Jahre alt.

Zuletzt hatte Shane MacGowen Schlagzeilen wegen einer viralen Gehirnentzündung gemacht. Aufgrund der Krankheit wurde er im Dezember 2022 in eine Krankenhaus gebracht werden. Erst nach mehrmonatigem Krankenhausaufenthalt konnte er dieses wieder verlassen.

Shane MacGowan hatte Erfolg mit "Dirty Old Town" und "Fairytale of New York"

Gemeinsam mit der Londoner Folk-Punk-Band "The Pogues" feierte der Musiker in den 1980er Jahren große Erfolge feiern. Zu den bekanntesten Liedern der Band zählen die Songs "Dirty Old Town" und "Fairytale of New York". Das dritte Album der Band "1988 erschien das dritte Pogues-Album If I Should Fall from Grace with God" erreichte den größten kommerziellen Erfolg.

Shane MacGowan: Bekannt für extremen Drogenkonsum

MacGowan wurde 1957 in Tunbridge Wells in England geboren. Seine Eltern waren irische Einwanderer. Nach seiner Kindheit in Irland, zog die Familie 1964 zurück nach England. Dort lebte der Musiker unter anderem in Brighton und London. Shane MacGowan war nicht nur für seine Musik bekannt. Legendär war auch sein Drogenkonsum. Die mittlerweile verstorbene Sängerin Sinead O'Connor zeigte ihn im Jahr 2000 wegen des Besitzes von Drogen bei der Polizei an. Ziel war, den Musiker vom Heroin abzubringen. Eigenen Angaben zufolge hatte er bereits im Alter von vier Jahren zum ersten Mal Alkohol getrunken.