Am 1. April 2023 beginnt wieder das Rätselraten, dann startet die erfolgreiche ProSieben-Show "The Masked Singer" in ihre 9. Staffel. Auch dieses Mal sind die Kostüme aufwändig und fantasievoll. Einige der Masken sind schon bekannt.

Die Zuschauer dürfen sich unter anderem auf den "Schuhschnabel", den "Pilz", den "Igel", den "Waschbär", das "Känguru" und das "Seepferdchen" freuen. Morgen geht dann das große Rätselraten los. Wer steckt hinter der Maske?

"So nah wie nie"

Matthias Opdenhövel moderiert wie immer die Show. Ruth Moschner und Rea Garvey gehören auch wieder zur Stammbesetzung der Jury. Morgen stößt dann noch der Sänger Wincent Weiss als Gastjuror zum Rateteam. Eine Neuerung gibt es dann doch. Dieses Mal werden nämlich der ProSieben-Unterhaltungschefin Nathalie Zizler erstmals Kameras unter den Masken platziert. "The Masked Singer‘ wird so nah wie nie", verspricht Zizler.