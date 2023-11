Am Wochenende ist auf ProSieben wieder fröhliches Promi-Raten angesagt. Diesen Samstag startet nämlich die neunte Staffe "The Masked Singer". Um die Masken selber macht der Sender dieses Mal allerdings ein großes Geheimnis. Nicht so geheim ist dagegen das neue Rateteam.

Alles Geheim - Sogar die Masken

Die kommende Staffel verspricht besonders geheimnisvoll zu werden. Denn nicht nur die Promis, auch die Masken, die sie tragen werden, bleiben bis zum Staffelauftakt am Samstag unter Verschluss. ProSieben lädt die Zuschauer mit einem Werbespot zum Raten ein. In dem Spot zu sehen ist ein "Zirkusdirektor", der in verschiedenen Landschaften zu sehen ist, jede dieser Landschaften ist ein Hinweis auf die Maske. Zusätzlich hat ProSieben auch auf seiner Homepage ein Bilderrätsel veröffentlicht, mit dem drei Masken erraten werden sollen. Die Bilder umfassen eine afrikanische Savanne, einen verzauberten Wald und ein Märchenschloss in einer winterlichen Umgebung.

Erste Maske ist schon gefallen

Eine Maske wurde allerdings schon vor der ersten Folge gelüftet. Denn hinter dem "Zirkusdirektor" steckte niemand geringeres als Matthias Opdenhövel. Der Moderator hat seit der ersten Staffel durch die Show geführt und wird auch in der Herbststaffel wieder mit dabei sein. Eine Änderung gibt es dagegen beim Rate-Team.

Neues Mitglied im "The Masked Singer"-Rate-Team

Am Tisch des Rate-Teams wird zum ersten Mal als festes Mitglied Alvaro Soler Platz nehmen. Der spanische Sänger war bereits in Staffel fünf als Gast-Juror dabei und übernimmt für Rea Garvey. Als Rate-Team-Veteranin wird wieder Ruth Moschner dabei sein. Die charmante Blondine mit dem dicken Telefonbuch war seit der ersten Staffel dabei. Ein Promi-Gast unterstützt jede Woche das Rate-Team bei "The Masked Singer". In Folge eins der Herbststaffel wird das Journalist Jenke von Wilmsdorff sein. Der Enthüllungsjournalist, der durch die spektakuläre Aufdeckung von Missständen in der Gesellschaft bekannt geworden ist, kennt sich mit Recherche aus, was sehr wichtig sein wird in seiner Funktion als Gast-Rater.

Seit 2019 am Start

Im Jahr 2019 startete die beliebte Rate-Show "The Masked Singer" auf ProSieben. Die Show, in der verkleidete Promis Lieder zum besten geben, ist ein echter Renner auf ProSieben. Auch die neunte Staffel wird am Samstag wohl wieder viele Zuschauer vor die Bildschirme locken. Dabei entscheidet das Publikum, welche Maske gewinnt. Wird eine Maske von den Zuschauern rausgewählt, wird dieser Promi demaskiert. Der Gewinner wird als letztes enttarnt.

Die bisherigen Gewinner

Hier die Gewinner der vergangenen Staffel im Überblick:

Staffel 1 - Max Mutzke als "Astronaut" (2019)

Staffel 2 - Tom Beck als "Faultier" (2020)

Staffel 3 - Sarah Engels als "Skelett" (2020)

Staffel 4 - Sasha als "Dinosaurier" (2021)

Staffel 5 - Alexander Klaws als "Mülli Müller" (2021)

Staffel 6 - Ella Endlich als "Zebra" (2022)

Staffel 7 - Daniel Donskoy als "Maulwurf" (2022)

Staffel 8 - Luca Hänni als "Schuhschnabel" (2023)

"The Masked Singer" Staffel 9 startet am Samstag, den 18. November um 20:15 Uhr auf ProSieben und wird jeden Samstag ausgestrahlt. Sämtliche Folgen gibt es auch in der Mediathek von Joyn.