Für den Bachelor David ist es in Mexiko nun schon in Woche 4 gegangen. Der gebürtige Stuttgarter (32) verbringt seine Zeit mit weiteren romantischen Dates und magischen Momenten. Am Ende der Folge musste er sich aber erneut von einer Kandidatin verabschieden.

Mittlerweile balzen nur noch 13 verbliebene liebestolle Kandidatinnen um den Content Creator herum. Geknistert hat es in den bisherigen drei Folgen schon ganz ordentlich. So richtig ran an den Bachelor ist bislang aber noch keine der eifrigen Teilnehmerinnen gekommen. Zumindest bis Folge 4.

Wer ist in Folge 4 von The Bachelor 2023 (RTL II) noch dabei?

Von den anfangs 23 Teilnehmerinnen sind in der vierten Folge der Staffel noch 13 Teilnehmerinnen dabei.

Alyssa (36)

Angelina (28)

Chiara (26)

Colleen (27)

Giovanna (27)

Henriette (25)

Jana (27)

Leyla (26)

Lisa M. (32)

Rebecca (28)

Tami (29)

Xenia (30)

Yolanda (26)

Das war los in Folge 4 von The Bachelor 2023"

Nach einem rollenden Gruppendate im Skate-Park ging es für den Bachelor David dann mit Kandidatin Lisa (32) ins Einzeldate. Und das dürfte den anderen Frauen gar nicht gepasst haben. Denn nach einem längeren Gespräch landete Lisa in Davids Armen und der erste Kuss in der diesjährigen Bachelor-Staffel war auf Video gebannt. Und im Anschluss an das Date gab es dann in der Villa der Kandidatinnen natürlich entsprechend unterhaltsames Geläster - und ja, etwas Neid war wohl auch dabei.

Bachelor 2023: Wer ist raus?

Am Ende der Folge musste Jana (27), die Villa verlassen. Übrig geblieben sind am Ende der Folge zwölf Kandidatinnen. Genügend Teilnehmerinnen für RTL, um auch in der nächsten Folge einen intensiven Konkurrenzkampf und liebestolles Geläster zeigen zu können.

Diese Teilnehmerinnen sind noch dabei nach Folge 4