Wahlen, Sportereignisse und Jahrestage - im Jahr 2024 stehen viele wichtige Ereignisse an. Also zücken Sie ihren Terminkalender: Hier sind die wichtigsten Termine im Überblick.

2024 stehen viele wichtige Ereignisse an. Vor allem Sportfans kommen hierzulande auf ihre Kosten. Immerhin finden im nächsten Jahr zwei Europameisterschaften in Deutschland statt. Einmal die Handball-EM im Januar und im Sommer die Fußball-EM. Mit Spannung erwartet werden auch die Präsidentschaftswahlen in Russland und den USA. Außerdem feiert die Bundesrepublik Deutschland 75. Geburtstag und der Euro wird 25 Jahre alt.

Wichtige Events:

Januar (voraussichtlich): Start der Jubiläumsstaffel von "Ich bin ein Star - holt mich hier raus!"

11. März: Oscar-Verleihung in Los Angeles

8. April: Totale Sonnenfinsternis über Mittel- und Nordamerika

26. April: Eröffnung der Landesgartenschau in Wangen

11. Mai: Eurovision Song Contest in Malmö

Wichtige Sportereignisse:

10. bis 28. Januar: Handball-Europameisterschaft in Deutschland

10. bis 26. Mai: Eishockey-Weltmeisterschaft in der Tschechischen Republik

14. Juni bis 14. Juli: Fußball-Europameisterschaft in Deutschland

26. Juli bis 11. August: Olympische Sommerspiele in Paris

28. August bis 8. September: Paralympics in Paris

Wichtige Wahlen:

17. März: Präsidentschaftswahl in Russland

6. bis 9. Juni: Europawahl in der Europäischen Union

9. Juni: Kommunalwahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz

1. September: Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen

22. September: Landtagswahlen in Brandenburg

5. November: Präsidentschaftswahlen in den USA

Wichtige Jahrestage:

1. Januar: 25. Jahrestag der Einführung des Euro

4. April: 75. Jahrestag der Gründung der Nato

23. Mai: 75. Jahrestag der Gründung der Bundesrepublik Deutschland

Wichtige Gedenktage:

21. Januar: 100. Todestag des russischen Revolutionärs Lenin

3. April: 100. Geburtstag des US-amerikanischen Schauspielers Marlon Brando

22. April: 300. Geburtstag des deutschen Philosophen Immanuel Kant

3. Juni: 100. Todestag des Schriftstellers Franz Kafka

5. September: 250. Geburtstags des deutschen Malers Caspar David Friedrich

30. September: 100 Geburtstag des US-amerikanischen Schriftstellers Truman Capote

1. Oktober: 100. Geburtstag des US-amerikanischen Präsidenten Jimmy Carter

29. November: 100. Todestag des italienischen Komponisten Giacomo Puccini

24. Dezember: 500. Todestag des portugiesischen Seefahrers und Entdeckers Vasco da Gama

Brückentage

Wer gerade mitten in den Urlaubsplanungen für das nächste Jahr ist, sollte auf die Brückentage im Jahr 2024 achten. In unserem Überblicksartikel haben wir Tipps zusammengestellt, wie man am meisten Urlaubstage noch herausholen kann.