Der Tatort an diesem Sonntag kommt aus Münster. In "Der Mann, der in den Dschungel fiel" müssen Kommissar Thiel und Professor Boerne einen Mord verhindern. Lohnt sich das Einschalten? Hier Handlung, Schauspieler und Tatort-Kritik.

Der Tatort an diesem Sonntag, 10.12. kommt aus Münster und damit könnten wieder einmal beste Quoten möglich sein, immerhin ist das Ermittler-Duo Boerne und Thiel das beliebteste Tatort-Team der Republik. Um was geht es diesmal im Münster-Tatort mit dem Titel "Der Mann, der in den Dschungel fiel"? Wie gut wird der neue Tatort? Hier alle Infos zum Krimi am Sonntag im Ersten.

Das ist die Handlung im neuen Tatort aus Münster "Der Mann der in den Dschungel fiel"

Kommissar Frank Thiel steht im neuen Tatort vor einer Herausforderung: Statt einen Mord aufzuklären, muss er diesmal einen verhindern. Professor Boerne versucht sich währenddessen als Mäzen, Silke Haller begibt sich mit Mirko Schrader auf Spurensuche.

Der Grund für all das ist Stan Gold, ein verloren geglaubter Sohn der Stadt, der aus dem paraguayischen Dschungel in seine Heimat zurückgekehrt ist. Gold ist nicht nur inzwischen Starautor, sondern auch Münsters neuer Stadtschreiber – und ein ehemaliger Mitschüler von Thiel. Nur hieß er damals nicht Stan Gold, sondern schlicht Hotte Koslowski und war auch sonst eher mittelmäßig.

Dass der seinen späten Triumph länger als ein paar Stunden genießen kann, hat er nur dem beherzten Eingreifen von Professor Boerne zu verdanken. Denn kaum ist der neue Stadtschreiber gekürt, stirbt er um ein Haar an einem anaphylaktischen Schock. Und das ist erst der Auftakt zu einer ganzen Reihe von dramatischen Ereignissen, in die Stan Gold verwickelt wird.

Was ist das Besondere am neuen Tatort aus Münster?

Regisseur Till Franzen nennt "Der Mann der in den Dschungel fiel" eine "eigene Mischung aus Krimi, Abenteuerfilm und im allerweitesten Sinne Hochstaplerkomödie".

Das sind die Schauspieler im neuen Tatort "Der Mannm, der in den Dschungel fiel"

Frank Thiel: Axel Prahl

Prof. Karl-Friedrich Boerne: Jan Josef Liefers

Silke Haller "Alberich": ChristTine Urspruch

Staatsanwältin Klemm: Mechthild Großmann

Mirko Schrader: Björn Meyer

Herbert Thiel: Claus D. Clausnitzer

Stan Gold: Detlev Buck

Sabina Kupfer: Eva Verena Müller

Lisa: Henriette Heine

Gisela: Nicole Johannhanwahr

Jürgen: Thomas Fehlen

Oberbürgermeisterin: Nicole Gründel

Bernhard Henckel: Ralf Drexler

Tatort-Kritik: Wie gut wird "Der Mann der in den Dschungel fiel"?

Die Kritiken zum neuen Münster-Tatort sind gut, vor allem für Fans der etwas skurrilen Fälle von Boerne und Thiel lohnt sich das einschalten. "Der neue Tatort Fall für das Team Münster „Der Mann in den Dschungel fiel“ ist manchmal Krimikomödie, dann wieder Spannung pur – auf jeden Fall aber erneut ein Feuerwerk an genialen Thiel-Boerne-Sprüchen. Dauer-Schmunzel-Alarm für alle Fans der beiden ", schreibt SWR3. "Till Franzen lässt mit seiner zupackenden Regie und dem schrotgewehrschuss­artig auf den Bildschirm geknallten Episodentitel in schönster Schundroman-Type keinen Zweifel daran, dass er eine gut gelaunte Genre-Komödie im Sinn und keine Angst vor einem leicht wirren Skript hat", urteilt die FAZ.

Ähnlich positiv sind auch andere Kritiken: "So überladen der Film in Teilen ist, so wenig die beliebten Hauptfiguren miteinander agieren – spannend ist das Ganze trotzdem", heißt es bei RP Online. "Der eigentliche Fall rückt aufgrund der geballten Schauspielpräsenz der Protagonisten ein wenig in den Hintergrund, das tut dem Vergnügen aber überhaupt keinen Abbruch. Der Plot von „Der Mann, der in den Dschungel fiel“ führt den Zuschauer mit einigen Spannungskurven souverän durch die 90 Minuten Sonntagabend-Krimi", so Focus.

Wann läuft der neue Tatort aus Münster in TV und Mediathek?

Das Erste zeigt den neuen Tatort am Sonntag um 20.15 Uhr und zeitgleich in der ARD-Mediathek.