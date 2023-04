Im Schweizer Tatort "Seilschaft" heute Abend ermitteln die Kommissarinnen Tessa Ott und Isabelle Grandjean in einer Mordserie. Lohnt sich das Einschalten? Der Überblick über Handlung und Kritik.

Das ist die Handlung im Tatort "Seilschaft" heute Abend

Nach einer Wohltätigkeitsveranstaltung in einem noblen Hotel am Zürichsee wird der Gastgeber ermordet in seiner Suite aufgefunden. Nur ein paar Tage später wird ein Top-Unternehmer - auf dem Grund des Zürichsees an sein Ruderboot gefesselt - tot geborgen. Beide Leichen weisen besondere Merkmale auf, die auf ein Verbrechen der Ndrangheta deuten und die die Züricher Polizei in höchster Alarmbereitschaft versetzen.

Als Dominic Mercier (Leonardo Nigro), einer der Veranstalter des Charity-Events, einen Drohbrief erhält, gerät die Ermittlungsarbeit zu einem Wettlauf gegen die Zeit. Wie kann man die Haute Volée von Zürich, die offensichtlich im Fokus der Anschläge steckt, schützen? Worin liegt die Gemeinsamkeit der Opfer? Hängt das alles mit der Wohltätigkeits-Tagung zusammen?

Als Isabel Grandjean (Anna Pieri Zuercher) die Geldgeschäfte mit einem Mafia-Experten unter die Lupe nimmt, entdeckt sie ein Netzwerk an Geldwäsche, das klare Verbindungen zwischen den Charity-Geldern und der Mafia aufweist. Ihre Kollegin Tessa Ott (Carol Schuler) folgt unterdessen einer anderen Spur.

Was ist das Besondere an diesem Tatort?

Dass im Schweizer „Tatort“ die Frauen im Vordergrund stehen, kommt nicht von Ungefähr. „Es war eine bewusste Entscheidung“, sagt Schuler der Deutschen Presse-Agentur. „Wir waren in der Vorbereitung bei der Kantonspolizei in Zürich, da sitzen solche starken Frauen in der oberen Etage. Es ist wichtig, das auch im "Tatort" abzubilden.“

Tessa Ott (Carol Schuler, re.) und Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher) untersuchen das Mordopfer James McDermott (David Chrisman). SRF/Sava Hlavacek

Lohnt sich das Einschalten beim neuen Tatort?

Kritik und Pressestimmen zum Tatort "Seilschaft" sind insgesamt positiv, sehen aber auch Schwächen. "Der Film beginnt mit einem noblen Dinner und damit einem vermeintlich gewohnten Schweizer Sonntagskrimi-Setting. Doch was erst lange schreckliche Mafia-Machenschaften vermuten lässt, legt schlussendlich einmal mehr den Finger in eine scheinbar nicht zu schließende gesellschaftliche Wunde", heiß es etwa bei der Abendzeitung.

"Positiv zu bewerten ist, dass der Film plötzlich versucht, ganz nah bei den Opfern zu sein. Negativ zu bewerten ist, dass den "Tatort" -Verantwortlichen nach all den düster dräuenden Mutmaßungen über die Superlativ-Grausamkeiten der Schweizer Eliten nichts anderes einfällt, als die Leiden der Missbrauchten mit Akustikgitarrengezirpe in Endlosschleife zu begleiten", schreibt der Spiegel.

"Die größte Schwäche des schwermütigen und bedrückenden Films liegt einmal mehr darin, dass sich das grundsätzlich sympathische Ermittlerinnen-Duo noch immer nicht aneinander gewöhnt zu haben scheint. Dass die Protagonistinnen nach mehr als zwei Jahren noch immer derart miteinander fremdeln, ist nicht nur irritierend, sondern bremst auch die ansonsten durchaus spannende Handlung aus", lautet die Kritik der teleschau.

Wann kann ich den Tatort "Seilschaft" im TV und als Stream in der Mediathek sehen?

Der neue Tatort wird heute um 20.15 Uhr im Ersten und kostenlos als Stream hier in der Mediathek gezeigt. Dort ist auch der Tatort der vergangenen Woche zu sehen.

Wer sind die Darstellerinnen und Darsteller im neuen Tatort?