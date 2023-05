Im Tatort aus Freiburg heute ermitteln Tobler und Berg in einer Patchworkfamilie - und stoßen auf Abgründe. Das Einschalten lohnt sich? Hier Tatort-Vorschau, Schnellcheck und Kritik.

Schnellcheck: Das ist die Handlung heute im Tatort aus Freiburg

Miriam Schenk und Paul Wolf waren mit ihren fast erwachsenen Kindern Zoé und Benno über Jahre hinweg eine gut funktionierende Patchworkfamilie. Dass es Risse gibt, kommt erst zum Vorschein, als Bennos bester Freund Christopher getötet wird und die Kommissare Franziska Tobler und Friedemann Berg auch im Umfeld der Familie Schenk-Wolf ermitteln.

Chris, finden sie heraus, war in die Freiburger Drogenszene verwickelt. Was wusste sein enger Freund Benno darüber? Immerhin wollten die beiden das Geld für eine Weltreise beschaffen. Und auch Zoé war mehr mit den beiden unterwegs, als die Eltern je mitbekamen. Bei Miriam und Paul bröckelt das Vertrauen zu ihren Kindern und zueinander, während Tobler und Berg immer mehr Indizien für die Verstrickung der Stiefgeschwister in dubiose Geldgeschäfte zusammentragen.

Was ist das Besondere am Tatort "Das geheime Leben unserer Kinder"?

Im "Tatort: Das geheime Leben unserer Kinder" loten Autorin Astrid Ströher und Regisseur Kai Wessel laut Sender die Grauzonen zwischen Vertrauen und Naivität, zwischen gutem Willen und Furcht vor Konflikten aus. Was Eltern für ein vertrauensvolles, offenes Verhältnis zu ihren erwachsenwerdenden Kindern halten, stellt sich durch ein Verbrechen als bestenfalls Teil der Realität heraus.

Kritik und Pressestimmen: Lohnt sich das Einschalten beim Tatort heute?

Ja. Hier Kritik und Pressestimmen:

"Was diesen neuen gelungenen Fall – in dem oftmals Split-Screens eingesetzt werden – so sehenswert und bezwingend macht, ist der sehr fein und nuanciert skizzierte Verfall des Vertrauens innerhalb einer Familie, die um die Abgründe, an denen sie bereits längere Zeit entlangschlitterte, kaum untereinander wusste." Tagesspiegel

"Diesen Sonntag also wieder Schwarzwald: „Das geheime Leben unserer Kinder“ von Autorin Astrid Ströher und Regisseur Kai Wessel geriet dabei mehr als vielschichtiges Familiendrama als ein 08/15-„Tatort“, was für ein Gewinn." taz

"Die Tobler-Berg-"Tatorte" enttäuschen eigentlich nie, auch diese Folge nicht. Die Ermittlungen gehen ihren Schwarzwald-typischen etwas schlurfenden Gang. Doch weil sich die Dinge für die Kinder und ihre Eltern zunehmend zuspitzen, kommt keine Langeweile auf." Augsburger Allgemeine

Das sind die Darsteller im Tatort heute