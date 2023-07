Welcher Tatort kommt heute? Die Frage ist mehr als berechtigt, denn es ist Sommerpause, und das Erste zeigt keine neuen Krimis, sondern Wiederholungen. Auch "Dein Name sei Harbinger" ist eine solche. Lohnt sich das Einschalten?

Der Tatort heute ist eine Wiederholung aus dem Jahr 2017. Bei ihrem sechsten gemeinsamen Fall bekommen es die Berliner Tatort-Ermittler Nina Rubin und Robert Karow mit einer Mordserie zu tun - und einen Eigenbrötler namens Harbinger. Die Kritiken zum Krimi waren 2017 allerdings durchaus unterschiedlich.

Handlung: Darum geht es im Tatort "Dein Name sei Harbinger" heute

Die Berliner Ermittler Rubin und Karow werden zu einem ausgebrannten Transporter gerufen, in dem ein Toter lag. Schnell entdecken die beiden drei weitere, ältere Fälle mit ähnlichem Tathergang. Sie wurden nie aufgeklärt. Handelt es sich um einen Serienmörder?

Eine Spur führt nach Berlin-Wannsee: Alle Opfer wurden in einer Kinderwunsch-Klinik gezeugt. Geschäftsführerin Dr. Irene Wohlleben und ihre Laborchefin und Lebenspartnerin Hanneke Tietzsche haben die Leitung der Klinik vor kurzem an Irenes Sohn Dr. Stefan Wohlleben übergeben. Er kam in den 80er-Jahren als eines der ersten Retortenbabys Deutschlands zur Welt.

Bei ihren Ermittlungen stoßen die Kommissare auch auf einen Eigenbrötler namens Harbinger. Als 16-Jähriger verübte er einen Anschlag auf Irene Wohlleben, heute betreibt er einen Schlüsseldienst in einer Berliner U-Bahn-Station. Robert Karow versucht mit ungewöhnlichen Methoden, das Vertrauen des verschrobenen Mannes zu gewinnen und ihn aus der Reserve zu locken (hier geht es zum Trailer).

Tatort-Kritik: Lohnt sich das Einschalten bei "Dein Name sei Harbinger?

Die Kritiker waren bei der Erstausstrahlung des Tatorts 2017 hin- und hergerissen: "Die Handlung ist einigermaßen schlüssig - was mehr zählt, das sind aber die eigenwilligen, interessanten Charaktere", schrieb der Stern. "Babykram", ätzte dagegen der Spiegel. "Die Kinderwunschklinik als Frankensteins Labor? Die Berliner Ermittler hetzen durch einen Krimi über die Reproduktionsmedizin, der zu naiven Vergleichen einlädt. So darf ein "Tatort" im Jahr 2017 nicht aussehen." Die Stuttgarter Nachrichten bewerteten den Tatort als "Unterirdisch". "Ein Berlin-Tatort zwischen Wahnvorstellung und Fortschrittsgläubigkeit - verschnörkelt, bizarr, aber spannend", kommentierte die Augsburger Allgemeine. Und die HNA war geradezu begeistert: "Dein Name sei Harbinger ist ein starker Großstadt-Tatort, der den verborgenen Untergrund der Hauptstadt eindrucksvoll ins Bild gesetzt hat", schrieb sie.

Das sind die Darsteller im Tatort heute aus Berlin

Nina Rubin: Meret Becker

Robert Karow: Mark Waschke

Werner L. Harbinger: Christoph Bach

Anna Feil: Carolyn Genzkow

Dr. Stefan Wohlleben :Trystan Pütter

Dr. Irene Wohlleben: Almut Zilcher

Hanneke Tietzsche: Eleonore Weisgerber

Romy: Luise Aschenbrenner

Nasrin Reza: Maryam Zaree

Ernst Schiffel: Ecki Hoffmann

Knut Jansen: Daniel Krauss

Mark Steinke: Tim Kalkhof

Wann kommt der Tatort heute (23.7.23) im TV und in der Mediathek?

Der Tatort "Dein Name sei Harbinger", eine Wiederholung aus dem Jahr 2017, wird am Sonntag, 23. Juli, um 20.15 Uhr im Ersten gezeigt und in der ARD-Mediathek als Stream angeboten.