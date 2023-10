Im Tatort heute aus Wien jagen Moritz Eisner und Bibi Fellner den Mörder eines Landwirts - und landen in internationalen Betrugsermittlungen. Lohnt sich das Einschalten bei "Bauernsterben"? Hier Handlung und Kritik zum Tatort am 15.10. in TV und Mediathek.

Handlung: Darum geht es im Tatort "Bauernsterben" heute

Max Winkler, Chef eines Schweinemastbetriebs, wird im Stall des Schoberhofs ermordet. Als Moritz und Bibi am Tatort eintreffen, benehmen sich zwei rumänische Cousins zwar verdächtig, kommen aber scheinbar nicht als Täter in Frage. Und ausgerechnet, als die Spurensicherer begonnen haben, den Stall systematisch abzusuchen, startet überraschend die automatische Stallreinigung und zerstört die wenigen noch vorhandenen Spuren.

Auch vom Opfer ist nur wenig bekannt: Max Winkler wollte zum Big Player der Schweinezucht in Österreich werden. Er hatte damit aber keinen Erfolg, weil das Projekt einer Futtermittelfabrik gescheitert war, die er mit Unterstützung der EU und in Kooperation mit einem von Wien aus operierenden Agrarmulti in Bulgarien errichten lassen wollte.

Ins Visier der Ermittler geraten wenig später Tierschutzaktivisten, die immer wieder Protest- und Sabotageakte am Schoberhof verübten. Und dann kommt neue Bewegung in den Fall: Unterstützt von zwei Fahnderinnen gehen Moritz und Bibi den internationalen Geschäftsverstrickungen Winklers auf den Grund. Dabei dürfte Beihilfenbetrug in großem Stil betrieben worden sein.

Das sind die Schauspieler heute im Tatort

Moritz Eisner: Harald Krassnitzer

Bibi Fellner: Adele Neuhauser

Sepp Obermeier: Martin Leutgeb

Mina Truschner: Julia Wozek

Darius: Marko Kerezovic

Alois Schober: Haymon Maria Buttinger

Maria Vogler: Claudia Martini

Irene Winkler: Doris Hindinger

Frau Hofmüller: Karin Lischka

Meret: Christina Scherrer

Kreindl: Günter Franzmeier

Ernst Rauter: Hubert Kramar

Tatort-Kritik: Wie gut ist "Bauernsterben" heute?

Geht so. "Veggie-Aktivisten, Fleischindustrie, EU-Förderbetrug: Dieser "Tatort" soll alle Aspekte der Massentierhaltung abdecken – bleibt aber in Politkrimifolklore stecken", schreibt etwa der Spiegel. "Kommt die EU ins Spiel, wird’s kompliziert. Das gilt nicht nur für die Bürokratie, sondern auch für den TV-Krimi", heißt es bei evangelisch.de. "Zu bemüht und durchschaubar wirken die Versuche, den beschaulichen Mord im Schweinestall zu einem großen "Whodunit"-Thriller aufzupumpen, indem möglichst viele potentielle Täter aus dem Hut gezaubert werden", kritisiert der Stern.

"Der Mord selbst wird erst in den letzten zwei Minuten aufgeklärt. Spannend ist der Tatort „Bauernsterben“ also bis zum Schluss. Gute Sonntagabend-Unterhaltung!", lobt dagegen SWR3. Und auch t-online schreibt: "Dieser "Tatort" lohnt sich. Spannend bis zum Schluss ist nach dem klassischen Whodunit-Prinzip lange nicht klar, wer Täterin oder Täter ist."

Tatort: Bauernsterben: Sendetermine im TV, Wiederholungen, und Mediathek

