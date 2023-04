Corinna Harfouch ist neue Berliner Tatort-Kommissarin im Ersten. Ostern löst sie ihren ersten Fall. Heute kommt Teil 1 von "Nichts als die Wahrheit".

Der neue "Tatort" aus Berlin kommt mit einen neuen Ermittlerin daher. Und zu Ostern sogar als Zweiteiler im Ersten. Ostersonntag läuft der ARD-Tatort "Nichts als die Wahrheit" um 20.15 Uhr im Ersten. Corinna Harfouch spielt darin Susanne Bonard, Kriminalhauptkommissarin und ehemalige LKA-Größe, die inzwischen an der Polizeiakademie lehrt.

Die Handlung im Tatort am Sonntag "Nichts als die Wahrheit"

Robert Karow (Mark Waschke) wird an einen Tatort gerufen. Alles deutet darauf hin, dass sich die junge Schutzpolizistin Rebecca Kästner (Kaya Marie Möller) am Abend zuvor in ihrer Wohnung das Leben genommen hat: Drogen, Sorgerechtsstreit, Überforderung. Doch als Karow ihren vierjährigen Sohn Matti (Yvon Sable Moltzen) verängstigt im Garten findet, kommen ihm Zweifel an dem Selbstmord. Welche Mutter tut das vor den Augen ihres Kindes? Dann noch der letzte Anruf der Toten an eine ungewöhnliche Nummer: Susanne Bonard (Corinna Harfouch), eine ehemalige LKA-Größe, die inzwischen an der Polizeiakademie lehrt. Sie ist eine Koryphäe, deren Standardwerk jeder kennt. Ehe sich Karow versieht, steht sie für die Ermittlungen in diesem Fall an seiner Seite. Mit 62 nochmal zurück auf die Straße?

Die Hauptdarsteller im Tatort am Sonntag "Nichts als die Wahrheit"

Das sind die Hauptdarsteller in Teil des ARD-Krimis "Nichts als die Wahrheit" am Ostersonntag im Ersten.

Robert Karow, Kriminalhauptkommissar: Mark Waschke

Susanne Bonard, Kriminalhauptkommissarin: Corinna Harfouch

Kaya Kaymaz: Ercan Karaçayli

Tom: Ivo Kortlang

Rebecca Kästner: Kaya Marie Möller

Matti: Yvon Sable Moltzen

Paul Kästner: Bernhard Conrad

Guido Konrad: Christoph Jöde

Tina Gebhardt: Bea Brocks

Direktor Hans Lompert: Jörg Pose

Ralf: Gustav Schmidt

Götz Lennart: Thomas Niehaus

Arne Koch: Sebastian Hülk

Reitemeier: Tilo Nest

Müller/Pätzold: Jörn Hentschel

Najim Saad: Shadi Eck

Fawad Saad: Aziz Dyab

Max: Baris Gül

Renan Gül: Mina Sagdic

Julia Kirchhofff: Birge Schade

Anton Willser: Thomas Dannemann

Calvi: Roland Bonjour

Michael: Vito Sack

Yvonne: Nele Trebs

Nancy: Johanna Polley

Sime: Georg Ebinal

Malik: Tan Caglar

Jamila Marques: Cynthia Micas

Staatsanwalt Wendt: Lukas Turtur

Nelson Weimann: Seedy Touray

Die Sendezeiten des Tatorts "Nichts als die Wahrheit, Teil 1"