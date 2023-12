Der Tatort heute (3.12.) kommt aus Köln. In "Des anderen Last" ermitteln Max Ballauf und Freddy Schenk im Fall eines getöteten Kurierfahrers. Lohnt sich das Einschalten? Hier Handlung, Schauspieler und Tatort-Kritik.

Der Kölner Tatort heute am 3. Dezember thematisiert das harte Geschäft der Paketbranche. Nach dem tödlichen Überfall auf einen Kurierfahrer nehmen die Kommissare Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) die Ermittlungen auf. Wie spannend wird das? Hier die Tatort-Vorschau mit Handlung und Kritiken.

Handlung: Darum geht es im Tatort "Des anderen Last" heute aus Köln

Mit Hunderten Paketen im Lieferwagen jeden Tag durch die Stadt zu hetzen – in der Vorweihnachtszeit ist das für Milan Strasser (Dennis Svensson) purer Stress. Und wer für die Spedition von Sybille Jäger (Susanne Bredehöft) unterwegs ist, soll dabei auch noch ein Weihnachtsmann-Kostüm tragen. Als Milan auf seiner Tour gerade Pakete aus dem Laderaum nehmen will, steht ihm plötzlich eine maskierte Gestalt gegenüber - der junge Familienvater wird mitten in einem Wohngebiet ermordet.

Als die Kölner Kommissare Ballauf und Schenk am Tatort eintreffen, sind fast alle Pakete durchsucht und geleert worden. Müssen sie in einem Raubmord ermitteln? Da in der Spedition des Getöteten kaum jemand sprechen will, kommen die Kommissare auf die Idee, ihre Kollegin Natalie Förster undercover in die Firma einzuschleusen - ein gefährliches Vorhaben.

Was ist das Besondere am Kölner Tatort heute?

"In unserer Geschichte erzählen wir unter anderem, dass es mit der Solidarität auch in der Vorweihnachtszeit nicht so gut bestellt ist, wie man beim nahenden Fest der Liebe eigentlich annehmen möchte", sagt Paul Salisbury, der das Drehbuch für den Tatort "Des anderen Last" geschrieben hat. "Die Paketboten müssen viel aushalten, nicht nur vom Stresslevel her, auch vom menschlichen Umgang durch Vorgesetzte und manche Kunden. Da ist Mitgefühl oft Mangelware."

Das sind die Schauspieler heute im Tatort "Des anderen Last"

Max Ballauf: Klaus J. Behrendt

Freddy Schenk: Dietmar Bär

Dr. Med. Joseph Roth: Joe Bausch

Norbert Jütte: Roland Riebeling

Natalie Förster: Tinka Fürst

Milan Strasser: Dennis Svensson

Lena Strasser: Zoe Valks

Sybille Jäger: Susanne Bredehöft

Boris Riedle: Nils Hohenhövel

Jenny Wegner: Paula Kober

Klaus Brettschneider: Hans-Martin Stier

Sandra Brettschneider: Stefanie Philipps

Vincent Brettschneider: Linus Moog

Erich Lobusch: Dieter Schaad

Tatort-Kritik: Was sagen die Pressestimmen zum Tatort "Des anderen Last" heute aus Köln?

"Der Kölner „Tatort“ müht sich, harten sozialen Realismus und vorweihnachtliche Stimmung zu verbinden", stellt der Tagesspiegel fest. "Pünktlich zur Bestellhochsaison passt der Krimi sehr gut in die Vorweihnachtszeit. Ein wichtiges Thema, für das die Zuschauerinnen und Zuschauer mit diesem Film vermutlich noch ein Stückchen mehr sensibilisiert werden", notiert Gala. "Auch wenn der Kölner Adventskrimi nicht fehlerfrei ist - der Fall wirkt am Ende hier und da ein wenig konstruiert -, eine Reihe von Figurenzeichnungen und ein paar wirklich schöne kritisch-besinnliche Szenen sind den Machern überaus gut geglückt", meint der Weser-Kurier.

Auch interessant für dich: TV Programm am 19.11.

"Vergebung": So war der neue Tatort aus Stuttgart

"Der Film verpasst die Gelegenheit, wichtige soziale Themen umfassend zu behandeln, und konzentriert sich stattdessen auf eine durchschnittliche Krimigeschichte", kritisiert quotenmeter.de. "Im Vordergrund stehen die vielen kleinen, meist traurigen Dramen, aus denen sich dieser „Tatort“ wie ein geschickt konstruiertes Mosaik zusammensetzt", hält die Süddeutsche fest. "Insgesamt ist der Film aber ein ordentlicher Fake-Festtagsstimmungskiller im Whodunit-Kostüm", schreibt msn.com.

Wann läuft der Tatort "Des anderen Last" im TV?

Der Kölner Tatort kommt heute, 3.12., um 20.15 Uhr, im Ersten und wird zeitgleich in der ARD-Mediathek als Stream gezeigt.