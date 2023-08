Kein neuer Tatort heute: Der Sonntags-Krimi an diesem Sonntag (13.8.) ist erneut eine Wiederholung. "Borowski und die Angst der weißen Männer" heißt er. Lohnt sich das Einschalten? Der Schnellcheck.

Der Tatort heute aus Kiel ist eine Wiederholung aus dem Jahr 2021. In "Borowski und die Angst der weißen Männer" heißt der Film, in dem der gleichnamige Ermittler in die düstere Welt der FRauenhasser steigt. Lohnt sich das Einschalten? Hier Handlung, Kritik und Schnellcheck.

Handlung: Darum geht es im Tatort "Borowski und die Angst der weißen Männer" heute

Die misshandelte Leiche einer jungen Frau wird gefunden. In unmittelbarer Nähe macht Tatort-Ermittler Kommissar Borowski (Axel Milberg) Trampelspuren im Sand aus. Er erkennt ein Muster darin. Von höherer Position ist dann die "14" sichtbar, ein Erkennungssymbol amerikanischer Neonazis. Die junge Frau hat in der Nacht ihres Todes in einem beliebten Club gefeiert. Auf den Aufnahmen der Videoüberwachung stoßen Borowski und seine Partnerin Mila Sahin (Almila Bagriacik) auf den Außenseiter Mario Lohse (Joseph Bundschuh), der sich frauenverachtende Videos des Scharfmachers Hank Massmann (Arndt Klawitter) ansieht und im Darknet mit Gleichgesinnten chattet. Schnell gerät Lohse in das Visier der Ermittler.

Doch im Internet finden Ermittler eine Liste, auf der auch die Politikerin Birte Reimers (Jördis Triebel) als potenzielles Anschlagsziel aufgeführt ist. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, um Anschläge zu verhindern.

Was ist das Besondere am Tatort heute?

Es geht in dem Kieler Krimi weniger um die Frage, wer die Frau getötet hat, sondern um die Frage, warum der Täter zum Mörder wurde. Der Film der mit dem Adolf-Grimme-Preis ausgezeichneten Regisseurin Nicole Weegmann zeigt in bedrückender Weise auf, wie sich ein eigentlich nicht einmal unsympathischer Mensch von Hassbotschaften aus dem Netz verleiten lässt.

Tatort-Kritik: Lohnt sich das Einschalten bei "Borowski und die Angst der weißen Männer" heute?

Ja, die Kritiken bei der Erstausstrahlung des Tatorts 2021 waren durchaus positiv.

"Trotz einiger Schwächen gelingt es diesem Themenfilm, eine differenzierte und im Schlussdrittel auch enorm spannende Geschichte zu erzählen. Das Ermittlungs-Team zeigt Einigkeit und Haltung, die aufrüttelnde Botschaft hallt nach." tittelbach.tv

"Von Machos in Männerseminaren bis zu misogynen Trollen im Internet: Der Kiel-"Tatort" zeigt Facetten von Frauenhass – und wie er sich in Gewalt entlädt." Spiegel

"Das furiose Finale splittet sich gekonnt auf mehrere Schauplätze auf. Und Old-School-Fuchs Borowski und die selbstbewusste Stehauf-Frau Sahin arbeiten vertrauensvoll Hand in Hand." TV Spielfilm

"Mit „Borowski und die Angst der weißen Männer“ hat Regisseurin und Grimme-Preis-Trägerin Nicole Weegmann ganz ohne drastische Gewaltszenen einen spannenden und zugleich sehr beängstigenden „Tatort“ geschaffen." Weser-Kurier

Das sind die Darsteller im Tatort heute aus Kiel

Klaus Borowski: Axel Milberg

Mila Sahin: Almila Bagriacik

Mario Lohse: Joseph Bundschuh

Birte Reimers: Jördis Triebel

Hank Massmann: Arnd Klawitter

Vicky: Mathilde Bundschuh

Duschanka Tomi: Vidina Popov

Nils Balde: Patrick Heinrich

Cybercop Paulig: Jan-Peter Kampwirth

Wann kommt der Tatort live im TV, als Wiederholung, und als Stream in der Mediathek?

Der Tatort läuft heute am Sonntag, 13.8.23, um 20.15 Uhr im Ersten. Eine Wiederholung ist am Dienstag, 15.08.23, um 01:10 Uhr im Ersten zu sehen. In der Mediathek ist der „Tatort“ im Livestream zu sehen.