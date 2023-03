Sonntag läuft wieder ein Tatort aus Köln im Ersten. Lohnt sich das Einsschalten? Alle Infos zum Tatort am 26.3. mit Ballauf und Schenk gibt es hier.

In der Vorwoche gab es keinen Tatort im Ersten. Dafür wurde ein Polizeiruf gezeigt. Diese Woche ermitteln die Kommissare Ballauf und Schenk aus Köln.

Vorschau und Handlung: Darum geht es im Tatort am Sonntag aus Köln

Die Ortschaft Bützenich liegt am Rande von Köln. Sie sollte dem Tagebau weichen. Als bekannt wird, dass das alte Dorf doch nicht abgebaggert wird, wünschen sich viele die alte Dorfgemeinschaft zurück. Aber die Zeit lässt sich nicht einfach zurückdrehen und so entstehen Wut, Enttäuschung und Trauer.

In diese zerrissene Gemeinschaft geraten die Hauptkommissare Max Ballauf und Freddy Schenk als sie nach Bützenich gerufen werden: Dr. Christian Franzen, der Arzt des Ortes, ist in einem verlassenen Haus erschossen aufgefunden worden. Auch wenn hier alle Patientinnen und Patienten des Mediziners waren, sonderlich beliebt war er nicht.

Nach und nach stellt sich heraus, dass eigentlich jeder in der alten Dorfgemeinschaft ein Motiv hatte, Dr. Franzen zu ermorden. Ballauf und Schenk werden hellhörig, als sie erkennen, dass sich alle gegenseitig ein Alibi geben können. Welchem dunklen Geheimnis sind sie hier auf der Spur und wem können sie überhaupt noch trauen?

Das sind die Darsteller des Köln-Tatorts "Abbruchkante"

Max Ballauf: Klaus J. Behrendt

Freddy Schenk: Dietmar Bär

Norbert Jütte: Roland Riebeling

Natalie Förster: Tinka Fürst

Dr. Roth: Joe Bausch

Lydia Rosenberg: Juliane Köhler

Karin Bongartz: Barbara Nüsse

Betje Franzen: Lou Strenger

Dr. Christian Franzen: Leopold von Verschuer

Peter Schnitzler: Peter Franke

Inge Schnitzler: Uta-Maria Schütze

Yannik Schnitzler: Leonard Kunz

Konrad Baumann: Jörn Hentschel

Martina Baumann: Daniela Wutte

Ömer Ates: Ferhat Kaleli

Sendetermin und Stream: Wann kommt der Tatort aus Köln im TV und in der Mediathek?

Der neue Tatort kommt am Sonntag, 26. März 2023, um 20.15 Uhr im Ersten. Der Film mit Klaus J. Behrrendt und Dietmar Bär ist anschließend auch kostenfrei in der ARD-Mediathek für sechs Monate abrufbar.

Wiederholt wie "Abbruchkante" am Sonntag um 21.45 Uhr bei ONE sowie am Dienstag, 28.3., um 0.30 Uhr im Ersten.