Sie war die Boyband der 90er Jahre: Take That. 2024 kommen die Briten für vier Konzerte nach Deutschland. Eines davon findet in Müchen auf dem Tollwood Festival statt.

Take That tritt 2024 in Hannover, Berlin, Möchengladbach und München auf

Im Sommer 2024 reist Take That für vier Konzerte nach Deutschland. Am Dienstag, 2. Juli 2024, ab 19 Uhr gastieren die britischen Musiker in der Musik-Arena beim Tollwood Festival in München. Alle weiteren Deutschland-Konzerte finden auf weitaus größeren Bühnen statt. Die weiteren Auftrittsorte sind:

Hannover am 25. Juni 2024

Berlin am 29. Juni 2024

Mönchengladbach am 30. Juni 2024

Ticketvorverkauf startet am Dienstag und Donnerstag

Karten für das Konzert in München gibt es ab dem heutigen Dienstag, 17. Oktober, im Pre-Sale nur bei O2 und ab Donnerstag, 19. Oktober, unter der Tollwood-Tickethotline 0893838500 (versandkostenfrei) oder über die offiziellen Ticketpartner München Ticket und Eventim.

In den neunziger Jahren sorgte die britische Boyband für Kreischalarm. Nach der Bandgründung 1990 in Manchester schrieben Gary Barlow, Howard Donald, Mark Owen, Robbie Williams und Jason Orange Musikgeschichte. 1996 war Take That bereits die größte Popband Großbritanniens. Acht Nummer-Eins-Alben, ebenso viele Brit Awards und sechs Ivor Novellos zeigen die außergewöhnliche Karriere der britischen Pop-Musiker.

Take That veröffentlicht am 24. November 2023 neues Album

2023 kehrte die Band zur Krönung von König Charles III. auf die Bühne im Londoner Hyde Park zurück. Aktuell besteht sie aus den drei Gründungsmitgliedern Gary Barlow, Howard Donald und Mark Owen. Mit ihrem neunten Album "This Life", das am 24. November 2023 erscheinen soll, und der Tour melden sie sich zurück. Im Jahr 2024 wird die Band ihre Live-Show zum ersten Mal an neue Orte bringen. "Türen öffnen sich für uns, und wer weiß, wohin sie führen werden“, sagt Gary Barlow, der sich über dieses neue Kapitel von Take That freut. "Es fühlt sich an, als ob neue Dinge am Horizont auftauchen, und hoffentlich wird dieses Album noch mehr Türen für uns öffnen.“

Das weitere Line-Up beim Tollwood Festival

Freitag, 21. Juni 2024, um 18 Uhr Bilderbuch

Donnerstag, 27. Juni 2024, Nina Chuba

Montag, 1. Juli 2024, Beth Hart & Special Guest: Andreas Kümmert

Freitag, 5. Juli 2024, Nile Rodgers & Chic plus Kool & The Gang

Sonntag, 7. Juli 2024, um 17:30 Uhr Deine Freunde

Mittwoch, 10. Juli 2024, Montez

Donnerstag, 11. Juli 2024, Schmidbauer & Kälberer laden ein: Hannes Ringlstetter

Freitag, 12. Juli 2024, 15 Jahre – Jubiläum, Schmidbauer & Kälberer laden ein: SchmidbauerS

Donnerstag, 18. Juli 2024, um 18:30 Uhr Finch

Freitag, 19. Juli 2024, um 18:30 Uhr Finch (ausverkauft)

Sonntag, 21. Juli 2024, Pur

Die Konzerte beginnen gewöhnlich um 19 Uhr.