"Frau happy": Entertainer Knossi und seine Partnerin Lia Mitrou haben sich in Las Vegas das Ja-Wort gegeben.

Der Streamer Knossi und seine Partnerin Lia Mitrou haben sich das Ja-Wort gegeben. Zumindest symbolisch. Auf Instagram teilte Knossi ein Foto, das die beiden in einer Hochzeitskapelle in Las Vegas (USA) zeigt. Dazu schrieb er: "Kleine Spaßhochzeit ohne Papiere. Frau happy!"

Spaß-Hochzeit von Knossi und Lia Mitrou in Las Vegas

Das Paar machte seine Beziehung im Oktober 2020 öffentlich. Und nun scheinen sie wohl für den nächsten Schritt bereit gewesen zu sein. Knossi und Lia Mitrou waren aber nicht ohne Grund in den USA. Der Streamer und Entertainer nahm in Las Vegas an der Poker-Weltmeisterschaft teil.

Ob es nach der symbolischen Vegas-Hochzeit noch eine richtige mit Papieren geben wird, lasssen die beiden offen.

Wer ist Knossi?

Knossi, der mit bürgerlichem Namen Jens Knossalla heißt, ist Entertainer, Moderator, Streamer und Partyschlagersänger. Außerdem kommentiert er Poker-Spiele. Der 36-Jährige nennt sich selbst "König des Internets" und tritt für gewöhnlich mit einer Krone in der Öffentlichkeit auf. Auf Instagram hat er aktuell 1,7 Millionen Follower (Stand 5. Juli 2023).

2023 nahm Knossi bei der RTL-Tanzshow "Let's Dance" teil. Kuz vor dem Halbfinale schied er in der zehnten Show aus der Sendung aus. In der Reality-Spielshow "7 vs. Wild", die auf YouTube läuft, schlug er sich tagelang in der Wildnis durch.

Das ist die Influencerin Lia Mitrou

Lia Mitrou ist eine deutsche Influencerin. Auf Instagram hat sie derzeit 212.000 Follower (Stand 5. Juli 2023). Sie ist elf Jahre jünger als der Internet-Star. Offenbar haben sie und Knossi sich auch über das soziale Netzwerk kennengelernt. Wie er in einem Live-Stream verriet, hat er sie angeschrieben und nach mehreren Telefonaten und Treffen entwickelte sich eine Beziehung zwischen den beiden.

Auf Instagram teilt Lia Mitrou Privates - mit Partner Knossi. Sie gibt aber auch Tipps zu den Themen Beauty und Mode.