Welche Sonnencreme ist im Sommer 2023 die Beste? Das hat Stiftung Warentest getestet. Auffällig: Fast ein Viertel der Produkte fällt durch.

Ob Sonnencreme, Sonnenspray oder Lotion. Stiftung Warentest hat 20 Produkte getestet und herausgefunden, welcher Sonnenschutz am besten vor der UV-Strahlung der Sonne schützt. Dabei gab es Gewinner, die mit "sehr gut" bewertet wurden, aber auch Verlierer, die bei dem Test mit "mangelhaft" durchgefallen sind.

Warum ist Sonnenschutz so wichtig?

Doch zuerst einmal zu der Frage: Warum ist Sonnenschutz so wichtig? Mit der Sonne tritt auch immer ultraviolette Strahlung, kurz UV-Strahlung, auf. Diese UV -Strahlung kann dem Bundesamt für Strahlenschutz zufolge in Haut und Augen zahlreiche gesundheitliche Schäden verursachen. Sie kann zu schmerzhaftem Sonnenbrand, früh­zeitiger Alterung der Haut aber lang­fristig und im schlimmsten Fall auch zu Haut­krebs führen. Die Folgen der UV-Bestrahlung treten entweder sofort, beispielsweise als Augenentzündungen, Sonnenbrand oder Sonnenallergie auf. Oder eben erst nach Jahre, wie als Linsentrübung oder Krebserkrankungen.

Stiftung Warentest untersucht 20 Produkte: 16 Sonnencremes schützen

Sonnenschutzmittel in Form von Sonnencreme, Sonnenspray oder Sonnenlotion soll genau davor schützen. Ob das der Fall ist, hat Stiftung Warentest bei 20 ausgesuchten Produkten untersucht. Mit dem Ergebnis, dass 16 dieser getesteten Sonnenschutzmittel zuver­lässig vor UV-Licht schützen. Neun der Produkte konnten sogar die Bestnote "sehr gut" erringen. Allerdings fielen auch vier der Sonnencremes, Sonnensprays und Sonnenlotionen mit der Note "mangelhaft" bei dem Test durch. Davon sind laut Stiftung Warentest drei Produkte zertifizierte Naturkosmetika.

Das fließt in den Test von Stiftung Warentest mit ein

In das Ergebnis des von Stiftung Warentest durchgeführten Tests fließen mehrere Punkte mit ein. Hier eine Auflistung, auf was die Stiftung bei der Untersuchung wert gelegt hat und wie schwer die einzelnen Punkte wiegen:

Einhalten des ausgelobten Schutzes: 50 Prozent

Hier wurde geprüft, ob die Produkte auch für den beschrieben Schutz vor der Sonne sorgen können. Dieses Kriterium macht 50 Prozent der Endnote aus.

Kritische Inhalts­stoffe: 20 Prozent

Hier wurde die Inhalts­stoff­liste der Produkte auf Stoffe überprüft, die der wissenschaftliche Ausschuss für Verbrauchersicherheit der Europäischen Union (SCCS) als kritisch bewertet. Dieser Punkt machte 20 Prozent der Endnote aus.

Verpackung: 15 Prozent

Hier wurde die Verpackung auf Originalitäts­sicherung, Entsorgungs- und Recycling­hinweise, sowie auf Inhalts­menge und Füll­grad kontrolliert. Das machte 15 Prozent der Endnote aus.

Deklaration: 15 Prozent

Hier wurde geprüft, ob die empfohlenen Anwendungs­hinweise der EU deklariert waren und ob die Angaben der Kosmetik- und Fertigpackungs­ver­ordnung sowie dem Lebens­mittel- und Futtermittel­gesetz­buch entsprachen. Dieses Kriterium machte 15 Prozent der Endnote aus.

Das Notensystem von Stiftung Warentest beim Sonnen­creme-Test 2023

Um die beste Sonnencreme zu ermitteln, nutzt Stiftung Warentest das bekannte Benotungssystem. Die Produkte werden hier ähnlich wie Schulnoten dargestellt. Folgende Abstufungen gibt es:

Sehr gut (0,5 - 1,5)

Gut (1,6 - 2,5)

Befriedigend (2,6 - 3,5)

Ausreichend (3,6 - 4,5)

Mangelhaft (4,6 - 5,5)

Sonnencreme 2023 im Test: Die Ergebnisse - Garnier ist Testsieger

Doch nun zu den Ergebnissen der Untersuchung von Stiftung Warentest. Hier sind die 20 Sonnencremes, Sonnensprays und Sonnenlotionen in absteigender Reihenfolge aufgeführt, die getestet wurden. Außerdem in der Grafik unten aufgeführt: Die Kosten des Produkts und die Ergebnisse in den einzelnen Kategorien. Testsieger ist die Sonnencreme von Garnier.

SEHR GUT (1,3): Garnier Ambre Solaire Hydra 24h Sonnenschutz-Milch

Ambre Solaire Hydra 24h Sonnenschutz-Milch SEHR GUT (1,4): dm Alverde Naturkosmetik Sensitiv Sonnenmilch

Alverde Naturkosmetik Sensitiv Sonnenmilch SEHR GUT (1,4): dm Sundance MED Sonnenspray

Sundance MED Sonnenspray SEHR GUT (1,4): Eau Thermale Avène Intense Protect

Intense Protect SEHR GUT (1,4): Lidl Cien Sun Sonnenmilch

Cien Sun Sonnenmilch SEHR GUT (1,4): Penny und Rewe Today Sonnenmilch

und Today Sonnenmilch SEHR GUT (1,5): Cetaphil Sun Sensitive Gel-Creme

Sun Sensitive Gel-Creme SEHR GUT (1,5): La Roche-Posay Anthelios Hydratisierende Lotion

Anthelios Hydratisierende Lotion SEHR GUT (1,5): Nivea Sun Schutz & Pflege Spray

Sun Schutz & Pflege Spray GUT (1,6): Dado Sens Sonnencreme

Sonnencreme GUT (1,6): Ladival Empfindliche Haut Plus Sonnenschutzspray

Empfindliche Haut Plus Sonnenschutzspray GUT (1,6): Lancaster Sun Sensitive Oil-free Milk

Sun Sensitive Oil-free Milk GUT (2,0): Kaufland Bevola Sonnenmilch

Bevola Sonnenmilch GUT (2,0): Sun D'Or Sonnenspray Aerosol Spray

Sonnenspray Aerosol Spray BEFRIEDIGEND (3,0): Eucerin Allergy Protect Sun Gel-Creme

Allergy Protect Sun Gel-Creme BEFRIEDIGEND (3,0): Müller Lavozon Sonnenspray

Sonnenspray MANGELHAFT (5,0): Das Boep Sonnencreme Sensitiv

Sonnencreme Sensitiv MANGELHAFT (5,0): Lavera Sensitiv Sonnenlotion

Sensitiv Sonnenlotion MANGELHAFT (5,0): Rossmann Sunozon Transparentes Sonnenspray

Transparentes Sonnenspray MANGELHAFT (5,0): Speick Sun Sonnenmilch

So schneiden die verschiedenen Sonnencremes 2023 im Stiftung Warentest ab. Grafik: Josef Brutscher

Hinweis von Stiftung Warentest: Nur wer richtig cremt, ist richtig geschützt

Denn selbst die besten Sonnen­schutz­mittel können nur für zuverlässigen Schutz sorgen, wenn sie ausreichend genutzt werden: Cremes, Lotionen und Sprays sollten also immer wieder groß­zügig auf der Haut aufgetragen werden. Vor allem wer schwitzt, schwimmt oder planscht, sollte fleißig nach­cremen. Trotzdem verlängert auch Nach­cremen nicht die maximale Schutz­dauer. Die Haut braucht dennoch immer wieder längere Schatten­pausen. Besondere Vorsicht ist dann Stiftung Warentest nach noch bei Kindern geboten: Ihre Haut ist nämlich allgemein noch deutlich sonnen­empfindlicher als die von Erwachsenen.

Die richtige Sonnencreme finden: So geht's - auch für Wanderungen in den Bergen

Im Allgäu ist Schutz vor der Sonne oftmals noch wichtiger. Gerade beim Wandern in den Bergen sollte man sich konsequent vor den Sonnensstrahlen schützen. "Beim Wandern wird die Sonne besonders oft unterschätzt", sagt Uta Bachter, eine Hautärztin aus Kaufbeuren. Warum das so ist und wie man sich am besten vor der Sonne schützt, erfahrt Ihr hier im Artikel: "Die richtige Sonnencreme finden: So geht's - auch für Wanderungen in den Bergen"