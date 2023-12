Djibrail, der zehn Jahre alte Sohn von Rapper Bushido und Frau Anna-Maria Ferchichi, musste wegen starken Schmerzen gleich mehrmals in kurzer Zeit ins Krankenhaus. Die Eltern sind besorgt. Denn eigentlich sei Djibi nicht der Typ, der wegen Kleinigkeiten weine, sagte seine Mutter. Auch weil er durch eine seltene chronische Krankheit Schmerzen gewohnt sei.

Offenbar passierte es ganz plötzlich: Djibrail "Djibi" Ferchichi (10), der Sohn von Rapper Bushido (45) und Frau Anna-Maria Ferchichi (42) klagt mitten in der Nacht über starke Schmerzen im Bauch. "Weil er sich kaum bewegen konnte", wie Anna-Maria in ihrer Story auf Instagram sagte, fuhr Vater Bushido daraufhin mit dem Jungen ins Krankenhaus. Die Ärzte diagnostizieren, dass Djibi sich beim Spielen eine Muskelzerrung im Bauch zugezogen hat. Erst früh am Morgen kamen Bushido und sein Sohn dann aus der Klinik zurück nach Hause.

Mutter Anna-Maria Ferchichi mit Tochter Laila und Sohn Djibi.

Zustand von Bushidos Sohn verschlimmert sich wieder

Doch Djibis Zustand verschlimmerte sich wieder. Am folgenden Abend waren die Schmerzen extrem. "Djibi kann wieder vor Schmerzen weder stehen noch sitzen – trotz zwei Schmerzmitteln“, berichtete Mutter Anna-Maria beunruhigt bei Instagram. Bushido sei deswegen erneut mit dem Kleinen ins Krankenhaus gefahren. Doch die Ärzte können keine genauere Ursache für die Schmerzen finden. "Wir haben schon vieles gehabt, aber sowas noch nie", sagte Anna-Maria.

Djibi hat das PFAPA-Syndrom

Djibi leidet nämlich an dem sogenannten PFAPA-Syndrom. Einer seltenen und chronischen Erkrankung aus der Gruppe der periodischen Fiebersyndrome. Die Krankheit zeichnet sich durch Fieberschübe und Entzündungen im Mund- und Rachenbereich aus, die periodisch und immer wieder auftauchen. Wegen dieser Erkrankung sei Sohn Djibi eigentlich einiges an Schmerzen gewöhnt sagte seine Mutter. Nun jedoch ist Anna Maria besonders besorgt, Djibi vor Schmerzen sogar weinen zu sehen.