Von Freitag, 23. Juli bis Sonntag, 8. August 2021 kämpfen die besten Athletinnen und Athleten der Welt in Tokio um Medaillen. Die Olympischen Sommerspiele 2020 - coronabedingt ein Jahr später als geplant. Sportlerinnen und Sportler aus über 200 Ländern treten an, alle natürlich bestens trainiert. Wie sexy so ein Olympioniken-Body aussehen kann, zeigen drei deutsche Spitzen-Athletinnen im August-Playboy.

Alexandra Ndolo (34)

Degenfechterin aus Bayreuth. Sie gilt als Deutschlands beste Degenfechterin, hat zuletzt bei den Deutschen Meisterschaften 2019 Gold und bei den Europameisterschaften Bronze geholt. "Ich will zeigen, dass Frauen sowohl schön als auch intelligent sein können. Dass Frauen eine klare, starke Meinung zu etwas haben und sich trotzdem sinnlich zeigen können", so Alexandra Ndolo im Playboy-Interview. Sie wolle mit den Fotos wie als Fechtsport-Botschafterin "Menschen aus ihrem Schubladendenken herausholen" und "besonders Mädchen ermutigen".

Lisa Ryzih (32)

Stabhochspringerin aus Grünstadt (Rheinland-Pfalz). Die Diplom-Psychologin stammt ursprünglich aus Omsk (Russland), ist 1992 mit ihrer Familie als russlanddeutsche Aussiedlerin nach Deutschland gekommen. "Ich mag meinen muskulösen Körper. Es gibt eben mehr als nur skinny", sagte Lisa Ryzih dem Playboy im Interview.

Marie Pietruschka (26)

Schwimmerin aus Leipzig, war 2018 Deutsche Meisterin mit der 4x200-Meter-Staffel und stellte bei der Kurzbahn-WM 2018 in Hangzhou in der 4x100-Meter-Staffel einen neuen Deutschen Kurzbahnrekord auf. Marie Pietruschka gestand dem Männermagazin: "Ich war in der Vergangenheit unsicher und mit den Proportionen meines Körpers unzufrieden. Heute habe ich diese Zweifel überwunden."