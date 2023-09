Steve Harwell, Frontmann der Band Smash Mouth soll im Sterben liegen. Wegen Leberversagens soll der 56-jährige Musiker nur noch eine Woche zu leben haben. Die Band Smash-Mouth ist vor allem durch Songs für den Film "Shrek" bekannt geworden.

Gegenüber "Entertainment Weekly" hatte ein Sprecher der Band den dramatischen Gesundheitszustand von Harwell bestätigt. Der Sänger war wegen Leberversagens ins Krankenhaus eingeliefert worden, mittlerweile ist er wieder zu Hause. Freunde und Verwandte haben sich in den vergangenen Tagen bereits von ihm verabschiedet.

Langer Kampf gegen Sucht

Steve Harwell musste 2021 wegen gesundheitlicher Probleme Smash Mouth verlassen. Zuletzt war er in die Schlagzeilen geraten, weil er Medienberichten zufolge bei einem Konzert betrunken Fans angepöbelt haben soll. Neben Herzkrankheiten soll der 56-Jährige soll schon lange gegen seine Alkohol- und Drogensucht gekämpft haben.

Große Erfolge Anfang der 2000er

1994 gründete Harwell gemeinsam mit drei anderen Künstlern die Alternativ-Rock-Band "Smash Mouth". Drei Jahre später gelang der Band mit "Walkin' on the Sun" ihren ersten Erfolg. Weltberühmt wurde die Band aber vor allem durch Hits wie "All Star" und "I'm a Believer", aus dem Soundtrack des Animationsfilms "Shrek". 2001 musste Harwell einen schweren Schicksalsschlag verkraften, als sein erst sechs Monate alter Sohn an Leukämie starb.