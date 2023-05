Die deutsche Skirennfahrerin Kira Weidle hat sich verlobt. Bei einer Skitour in den Tiroler Bergen machte ihr Freund ihr jetzt einen Heiratsantrag.

Zum Abschluss der Skisaison zog es Kira Weidle noch einmal in die Berge. Zusammen mit ihrem Freund brach sie zur letzten Skitour in diesem Winter in die Tiroler Alpen auf. Am Gipfel erlebte die Starnbergerin dann eine faustdicke Überraschung: Ihr Freund machte ihr einen Heiratsantrag! Und das deutsche Ski-Ass sagte "Ja"! Auf Instagram verkündete sie die frohe Botschaft mit den Worten "die letzte Skitour der Saison mit einer kleinen Wendung" gefolgt mit dem Hashtag YES in Großbuchstaben. Dazu postete sie ein Foto, auf dem nicht nur ihr Verlobungsring, sondern auch ihr Verlobter zu sehen ist. Sein halbes Gesicht bedeckt jedoch eine große Skibrille. Um wen es sich genau handelt, ist unklar. Denn über ihr Privatleben hielt sich die Starnbergerin bisher bedeckt.

Keira Weidle stößt mit Champagner auf Verlobung an

So ganz glauben konnte es die 27-Jährige zunächst wohl selbst nicht. Auf dem Foto verdeckt sie mit ihren Händen ihr Gesicht und spitzelt nur mit seinem Auge durch ihre Finger, wo ihr Verlobungsring funkelt. Ihr Verlobter steht dagegen mit einem breiten Lächeln daneben. Anschließen stießen die beiden mit Champagner an.

Zahlreiche Skirennläufer gratulieren

Zur Verlobung gratulierten ihr zahlreiche Kolleginnen und Kollegen, darunter die Norwegerin Ranghild Mowinkel, die Italienerin Elena Curtoni und die Slowenin Ilka Stuhec. Sofia Goggia, die in der jüngsten Saison den Gesamtweltcup in der Abfahrt gewann, schrieb, dass das mit Wein gefeiert werden müsse.

Glückwünsche kamen auch aus dem Allgäu: Der Skirennläufer Alexander Schmid aus Oberstdorf gratulierte ebenso wie die ehemalige deutsche Snowboarderin Selina Jörg aus Sonthofen.

Weidle entspannt sich im Urlaub in Mexiko

Aktuell lässt Deutschlands beste Abfahrerin in Mexiko die Seele baumeln. Bei Cocktails am Strand, mexikanischem Essen und auf einer Bootstour mit Delfinen erholt sich die Starnbergerin vom internationalen Skizirkus. Seit 2016 startet die gebürtige Stuttgarterin im Weltcup. Ihren bisher größten Erfolg feierte sie bei den Weltmeisterschaften 2021 in Cortina d’Ampezzo. Dort gewann sie hinter der Schweizerin Corinne Suter die Silbermedaille in der Abfahrt.