Bei Let's dance 2023 stand am Freitag Show Nummer 8 an und wieder musste ein Promi die Tanz-Show verlassen. Wer flog raus bei Let's dance?

Let's dance geht am Freitag in die nächste Runde - und wieder kann es für eine prominente Kandidatin oder einen Kandidaten eng werden. Denn wer die wenigsten Stimmen der TV-Zuschauer erhält, muss wie immer damit rechnen, auszuscheiden. Welches der sieben Paare ist heute raus bei Let's dance? Wer kommt in die nächste Runde? Die aktuelle Übersicht.

Let's dance, Show 8: Das sind die Einzeltänze am Freitag, 21.4.

YouTuberin, Schauspielerin & Moderatorin Julia Beautx & Zsolt Sándor Cseke: Samba, "Bam Bam" (Camila Cabello, Ed Sheeran)

Schauspielerin Sharon Battiste & Christian Polanc: Wiener Walzer, "Cuz I love you" (Lizzo)

Schauspielerin Chryssanthi Kavazi & Vadim Garbuzov: Slowfox, "Sunny Afternoon" (The Kinks)

Ehemaliger Profi-Kunstturner Philipp Boy & Patricija Ionel: Quickstep, "I’m Sitting On Top Of The World" (Bobby Darin)

Entertainer Jens "Knossi" Knossalla & Isabel Edvardsson: Wiener Walzer, "Chim Chim Cher-ee" (Marry Poppins)

Mentalist & Autor Timon Krause & Ekaterina Leonova: Contemporary, "Falling" (Harry Styles)

Model Anna Ermakova & Valentin Lusin: Charleston, "Puppet On A String" (Sandie Shaw)

Let's dance heute: Das ist das Besondere an Show 8

Am Freitagabend soll es laut RTL heiß werden auf dem Parkett: Anstelle des Discofox-Marathons treten Promis und Profis nämlich zum ersten Mal in der "Hot Salsa Night" gegeneinander an und tanzen um wichtige Zusatzpunkte. Wer hat den besten Hüftschwung und die meiste Ausdauer? Und wer überzeugt im Einzeltanz Jury und Publikum? Diese Fragen soll die Show beantworten - und natürlich die Jury. Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González bewertet die Performances, Daniel Hartwich und Victoria Swarovski führen als Moderations-Duo durch die Live-Show.

Wer war zuvor schon raus bei Let's dance 2023?

Handball-Weltmeister Michael "Mimi" Kraus (39) und Sternekoch Ali Güngörmüş (46) schieden in der Show am vergangenen Freitag aus.

In der Sendung vor Karfreitag flog kein Teilnehmer raus. Die wenigsten Punkte bekam allerdings Sternekoch Ali Güngörmüs.

Younes Zarou und Malika Dzumaev schafften es nicht. Sie sind raus bei Lets dance 2023.

Zuvor war Natalia Yegorova , Sängerin und Ex-Frau von Vitali Klitschko, bei "Let’s Dance" rausgeflogen. Sie gehe mit "erhobenem Kopf", sagte die 49-Jährige noch kurz vor der Entscheidung.

, Sängerin und Ex-Frau von Vitali Klitschko, bei "Let’s Dance" rausgeflogen. Sie gehe mit "erhobenem Kopf", sagte die 49-Jährige noch kurz vor der Entscheidung. In der Woche davor endete die Reise bei "Let´s Dance" für Komiker Abdelkarim . Der 41-Jährige erhielt die schlechteste Bewertung an diesem Abend.

. Der 41-Jährige erhielt die schlechteste Bewertung an diesem Abend. Die GNTM-Siegerin 2021 Alex Mariah Peter bekam in der ersten regulären Live-Show die wenigsten Punkte und war raus.

Wann und wie kann ich Let's dance im TV und als Stream im Internet sehen?

Let's dance Show 8 läuft am Freitag um 20.15 Uhr bei RTL und als Stream im Internet bei RTL+.