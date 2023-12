Der Unternehmer Jaime Del Burgo behauptet, eine Affäre mit der spanischen Königin Letizia gehabt zu haben. Das Brisante daran: Damals soll sie schon mit König Felipe VI. zusammen gewesen sein.

Gerüchte um Affären sind im spanischen Königshaus nichts Neues. Die drehten sich allerdings meist um Ex-König Juan Carlos. Der spanische Altkönig ist als unverbesserlicher Schürzenjäger bekannt. Doch jetzt steht ein anderes Mitglied der Königsfamilie im Zentrum der Gerüchteküche: Königin Letizia. Ihr ehemaliger Schwager Jaime Del Burgo behauptet, eine Affäre mit ihr gehabt zu haben - da soll sie schon mit König Felipe VI. liiert gewesen sein! Um seine Behauptungen zu unterstreichen, postete er auf der Nachrichtenplattform X (früher Twitter) ein Selfie, das Letizia zeigen soll, berichtet die Bild-Zeitung.

Frau auf gepostetem Foto schaut Königin Letizia sehr ähnlich

Die Frau auf dem Foto schaut der spanischen Königin tatsächlich sehr ähnlich. Auf dem Foto schaut sie in einen Spiegel, eine Hand liegt auf ihrem Bauch, mit der anderen macht sie ein Selfie. Die Frau auf dem Foto scheint schwanger zu sein. Wenn es sich tatsächlich um die spanische Königin handelt, war sie zu diesem Zeitpunkt entweder mit ihrer ältesten Tochter Leonor, geboren am 31. Oktober 2005, oder mit Sofia, geboren am 29. April 2007, schwanger.

Auf dem Foto trägt sie außerdem einen Schal - und der soll Del Burgo gehören. Das Foto soll die Königin dem heute 53-Jährigen mit den Worten geschickt haben: "Liebster. Ich trage deinen Schal. Es ist so, als würde ich dich neben mir fühlen. Er kümmert sich um mich. Er passt auf mich auf. Ich zähle die Stunden bis wir uns wieder sehen können. Ich liebe dich."

Jaime Del Burgo löschte Posting mit Foto

Das Foto hat der Unternehmer mittlerweile gelöscht. Aber nicht, weil er daran etwas ändern würde, wie er in einem anderen Post betont. Er habe seine Gründe dafür. Mit den Worten," ich bin nicht stolz. Aber die Wahrheit ist, was sie ist", bezieht er sich wohl auf die angebliche Affäre mit der Königin.

Letizia soll sich trotz Ehe mit Felipe weiterhin mit Jaime Del Burgo getroffen haben

Es ist nicht das erste Mal, dass der 53-Jährige behauptet, eine Liaison mit Letizia gehabt zu haben. In dem Buch "Letizia & Ich" des Autors Jaime Peñafiel, das vor einigen Wochen erschienen ist, plauderte er aus dem vermeintlichen Nähkästchen, berichtet die Bild-Zeitung. Darin bezeichnete er Letizia als seine große Liebe. An einem Abend 2002 soll sie ihm mitgeteilt haben, dass sie mit einem anderen Mann zusammen sei. Er ging davon aus, dass es sich dabei um den damaligen Kronprinzen Felipe handeln musste. Ein Jahr später waren die beiden verlobt, 2004 feierten sie eine pompöse royale Hochzeit.

Jaime Del Burgo heiratete später Letizias Schwester Telma

Das Brisante an Del Burgos Behauptungen: Die Affäre mit Letizia soll danach weitergegangen sein! Noch am Vorabend der Hochzeit soll sich Letizia mit Del Burgo getroffen haben. Weitere Treffen folgten laut dem Unternehmer. Er behauptet außerdem, weitere Aufnahmen und anderes Material zu besitzen, die eine Affäre belegen. Doch wirklich stichhaltige Beweise legte der Unternehmer bisher nicht vor. Im Laufe der Jahre soll sich die Liaison zu einer Freundschaft entwickelt haben. Jaime Del Burgo heiratete schließlich Letizias jüngere Schwester Telma. Doch die Ehe hielt nur zwei Jahre lang.

Spanisches Königshaus kommentiert Anschuldigungen nicht

Mehrere Medien baten das spanische Königshaus um eine Stellungnahme zu den Vorwürfen. Doch ein Sprecher des Königshauses sagte: "Wir haben dazu keinen Kommentar abzugeben."