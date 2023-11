Traurige Nachrichten für Schlagerstar Heino: Seine Ehefrau Hannelore soll im Sterben liegen. Die beiden sind seit 44 Jahren verheiratet und gelten als das Traumpaar des deutschen Schlagers.

Schon vor einigen Tagen hatte der Volksmusik-Star bereits in einem Interview mit dem MDR angedeutet dass es seiner Hannelore nicht gut gehe. Jetzt soll sich der Gesundheitszustand der 81-Jährigen plötzlich sehr schnell verschlechtert haben, berichtet die "Bild".

Gesundheitliche Folgen nach schwerem Autounfall in den 70ern

Hannelore hat schon seit längerem Probleme mit der Gesundheit. 2004 erlitt sie einen Herzinfarkt. Seither musste sie sich immer wieder operieren lassen. Sie bekam bisher drei Bypässe und Stents. Hinzu kamen noch OPs an der Hüfte und an den Knien. 2017 folgte dann eine OP an der Lendenwirbelsäule. Die Gesundheitsprobleme sind auf einen schweren Autounfall im Jahr 1972 in Kitzbühel zurückzuführen. Hannelore wurde damals laut "Bild" dreimal für klinisch tot erklärt, sie erlitt schwere Knochenbrüche und innere Verletzungen. Sie lag lange Zeit im Koma.

Seit 1972 unzertrennlich

Das Paar lernte sich 1972 beim Dreh zum Film "Blau blüht der Enzian" kennen. Damals war Hannelore noch mit dem adligen Prinz Alfred von Auersberg verheiratet. Die Ehe hielt von 1968 bis 1979. Im Jahr der Scheidung heiratete sie dann den Volksmusikstar, für Hannelore war es die zweite, für Heino die dritte Ehe. Wegen Hannelores Gesundheit zog das Paar dann nach Kitzbühel. Das Haus soll allerdings verlassen sein, Nachbarn gaben gegenüber der "Bild" an, das Paar schon seit längerem nicht mehr gesehen zu haben. Der 84-Jährige soll bei Freunden untergekommen sein, die ihm in der schweren Zeit beistehen.

Heino sagt alle Termine ab

Heino hat sich seit der Nachricht von Hannelores bevorstehendem Tod von der Öffentlichkeit zurückgezogen. Er hat sämtliche Termine abgesagt, auch die Aufzeichnung zur Sat.1-Show "Kiwis große Partynacht" am Mittwoch hat er abgebrochen. "Ein Leben ohne Hannelore kann und will ich mir nicht vorstellen", hatte Heino einmal in einem Interview mit der "Bild" gesagt. Er hatte immer gewünscht, vor seiner Frau zu sterben. Dieser Wunsch wird wohl leider nicht in Erfüllung gehen.