Der Tatort heute (12.03.2023) kommt aus München. "Hackl" heißt der Krimi, in dem Batic und Leitmayr im Fall eines toten Motorradfahrers ermitteln - und einen ungewöhnlichen Schauspieler mit dabei haben. Lohnt sich das Einschalten heute? Hier Tatort-Schnellcheck, Handlung und Kritik.

Im Tatort heute aus München geht es um einen toten Motorradfahrer - und um den Grantler "Hackl", einen stadtbekannten Störenfried. Wie ist die Handlung des neuen Tatort? Lohnt sich das Einschalten heute? Was sagt die Kritik zum Tatort aus München? Hier der Überblick.

Das ist die Handlung beim Tatort "Hackl" heute aus München

In dem Krimi geht es um einen tödlichen Motorradunfall des jungen Adam mitten in der Nacht im Münchner Stadtteil Hasenbergl. Adam Moser wohnte in einem kleinen Bungalow inmitten der Hochhäuser des Viertels. Die Kommissare Ivo Batic (Miroslav Nemec) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) treffen im Laufe der Ermittlungen auf den Grantler "Hackl", gespielt von Burghart Klaußner. Er wohnt im Nachbarhaus und ist ein stadtbekannter Störenfried, dessen Wutpotential nicht nur bei der Münchner Polizei berüchtigt ist: Hatte er auch etwas gegen Adam? Genug, dass er sterben musste? Sehen Sie hier den Trailer zum aktuellen Tatort.

Das ist das Besondere beim Tatort heute aus München

Fußball-Profi und Nationalspieler Joshua Kimmich (27) hat im Münchner Tatort "Hackl" einen Gastauftritt. Im ARD-Sonntagskrimi wird der FC-Bayern-Star als Fitness-Trainer in einem 24/7-Studio kurz befragt. Kimmich hatte insgesamt einen Drehtag, wie der Bayerische Rundfunk (BR) mitteilte. "Wir haben uns extrem über das generelle Interesse von Joshua Kimmich an den "Tatort"-Produktionen gefreut und waren froh, ihm eine kleine, aber feine Rolle anbieten zu können", sagte BR-"Tatort"-Redakteur Cornelius Conrad.

"Joshua Kimmich spielt Fitnesstrainer Kenny, der im Fitnesscenter arbeitet, in dem der Bruder des getöteten Motorradfahrers trainiert", sagt Conrad. Kalli Hammermann beginne im nächsten Umfeld des Toten zu ermitteln und befrage deshalb Kenny, "der einen bleibenden Eindruck bei ihm hinterlässt und Kalli für den restlichen Film "begleitet". Zu viel wollen wir hier natürlich noch nicht verraten."

Das sind die Darsteller beim Tatort "Hackl" heute aus München

Ivo Batic: Miroslav Nemec

Franz Leitmayr: Udo Wachtveitl

Johannes Bonifaz: Hackl Burghart Klaußner

Kalli Hammermann: Ferdinand Hofer

Sandra Mittermeier: Carolin Conrad

Ulli Weber: Hanna Scheibe

Jonas Mittermeier: Lorenzo Germeno

Dr. Steinbrecher: Robert Joseph Bartl

Elli Pia: Amofa-Antwi

Julia Rosenheimer: Irina Kurbanova

Samira Moser: Berivan Kaya

Alex Moser: Aaron Reitberger

Sendetermin und Stream: Wann kommt der Tatort "Hackl" im TV und in der Mediathek?

Der neue Tatort aus München kommt heute am Sonntag, 12. März, um 20.15 Uhr im Ersten. Der Film ist dann auch kostenlos als Stream und Wiederholung für sechs Monate in der ARD-Mediathek abrufbar.

Was sagt die Kritik zum Tatort "Hackl" aus München?

"Dieser "Tatort" zeichnet den Bezirk Feldmoching-Hasenbergl im Norden von München als hochgerüstetes Krisengebiet. (...) Das Problem ist, dass wir nicht schlau daraus werden, was Hackl, diesen Hannibal Lecter vom Hasenbergl, eigentlich so wütend macht." Spiegel

"In der Folge entwickelt sich der nach einem Drehbuch von Dagmar Gabler entstandene Krimi zu einer Parabel über das Scheitern im Umgang mit unbotmäßigen Zeitgenossen. Darüber, was passiert, wenn mit einem Außenseiter keine Kontaktaufnahme mehr möglich ist. Es ist keine schöne Perspektive." Derstandard (Österrreich)

"In den 90 Minuten passieren immer wieder völlig unerwartete Dinge zum Beispiel als Hackl die Kommissare zur Begrüßung mit Fisch-Gedärmen bewirft oder als Fußballer Joshua Kimmich als Fitnesstrainer auftaucht. Das macht den Tatort spannend bis zum Schluss." SWR3

"Dieser Tatort von Dagmar Gabler (Buch) und Katharina Bischof (Regie) ist das Protokoll einer überforderten Gesellschaft, bei dem das Sozialdrama stärker ist als der Krimi." Süddeutsche

"Die Auflösung wirkt arg konstruiert und schwächt so vor allem den Gesamteindruck der Krimidramaturgie." t-online