Schlager-Star Nino de Angelo wollte an seinem 60. Geburtstag seine Freundin Simone in Las Vegas heiraten. Doch die Hochzeit ist geplatzt. Laut de Angelo, weil er Flugangst hat. Doch auch Geld könnte eine Rolle spielen.

Seit fünf Jahren sind Nino de Angelo und Freundin Simone zusammen. Und obwohl es schon öfter so aussah, als würde der in Wertach im Allgäu lebende Schlagerstar nun Nägel mit Köpfen machen, gab es bisher keine Hochzeit. Doch diesmal sollte es so weit sein. Am 18. Dezember 2023, seinem 60. Geburtstag wollte de Angelo seiner Simone das Ja-Wort geben.

Hochzeit wegen Flugangst abgesagt

Doch nun ist die Hochzeit abgesagt. Der Grund für die kurzfristige Absage? Nino de Angelo hat panische Flugangst, wie Bild berichtet. "Bei der derzeitigen angespannten Weltlage möchte ich es wirklich vermeiden, in ein Flugzeug zu steigen. Ich habe keine Lust, an meinem 60. Geburtstag vom Himmel geholt zu werden. Da feiere ich lieber mit meiner Simone in Italien und verschiebe die Hochzeit auf nächstes Jahr", sagte der Schlager-Star gegenüber der Bild-Zeitung.

Finanzielle Situation von De Angelo offenbar katastrophal

Doch, dass aus der Hochzeit jetzt im Dezember nichts wird, könnte auch andere Gründe haben. Denn offenbar sieht die finanzielle Situation des Wahl-Allgäuers nicht gerade gut aus. De Angelo hat nämlich immer noch Schulden. Seine zweite Privatinsolvenz ist wohl noch nicht abgeschlossen. Grund für die finanzielle Lage war scheinbar, dass de Angelo: seinen Lebensstandard nicht herunterschrauben wollte. Fans fragen sich deshalb: Ist die Hochzeit geplatzt, weil der Sänger sie sich nicht leisten kann?

De Angelo schenkt seiner Simone und sich jeweils eine Rolex als Hochzeitsgeschenk

Möglich wäre es. Doch das Hochzeitsgeschenk, dass der Schlager-Star seiner Simone und sich selbst macht, um über die geplatzte Hochzeit hinweg zu trösten, widerspricht dem: "Statt Ringen schenke ich uns zwei identische Uhren", erklärte de Angelo. Bei den Uhren handelt es sich um zwei Rolex-Luxusuhren die extra graviert wurden. "Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Love Simone. 18.12.2023", lautet die Gravur.