Schlager-Star Michelle ist wegen Steuerhinterziehung verurteilt worden. Die 51-Jährige hatte in den Jahren 2018 und 2019 keine Steuererklärung eingereicht.

Wie unter anderem die Bunte berichtet, hat das Amtsgericht Bonn die Schlagersängerin zu einer achtmonatigen Freiheitsstrafe verurteilt. Allerdings wurde die Strafe zur Bewährung ausgesetzt. Zusätzlich zur Strafe droht auch ein Eintrag ins Führungszeugnis.

Hausdurchsuchung trotz Nachzahlung

Michelle hat nun zwei Wochen Zeit gegen das Urteil Einspruch einzulegen. Die Probleme mit dem Finanzamt kamen im Oktober 2022 ans Licht, als der Verdacht der Steuerhinterziehung und eine steuerliche Ermittlung aus dem Jahr 2020 veröffentlicht wurden. Trotz einer sofortigen Nachzahlung von 160.000 Euro durchsuchte die Steuerfahndung im Jahr 2022 Michelles Haus.

Michelle hat nicht mit Absicht gehandelt

Die Sängerin soll allerdings nicht vorsätzlich gehandelt haben. Vielmehr hatte in dieser Zeit ihr Management gewechselt. Michelle kümmerte sich nicht persönlich um ihre finanziellen Angelegenheiten, deswegen wurde es die zwei Jahre versäumt, eine Steuererklärung einzureichen.

Karriere mit Höhen und Tiefen

Michelle, die mit bürgerlichem Namen Tanja Gisela Hewer heißt, hatte im Jahr 1993 mit dem Hit "Und heut’ Nacht will ich tanzen" ihren Durchbruch und ist eine der erfolgreichsten Schlagersängerinnen des Landes. 2001 trat sie mit dem Lied "Wer Liebe lebt" beim Eurovision Song Contest auf und schaffte es auf Platz acht. Wegen gesundheitlicher Probleme geriet sie immer wieder in die Schlagzeilen. Neben Erschöpfung und Schwächeanfällen litt die Sängerin auch unter Depressionen. In den Jahren 2016 und 2017 war sie Jury-Mitglied bei "Deutschland sucht den Superstar" auf RTL. Neben ihrem TV-Engagement landete sie mit ihren Alben und Singles immer wieder in den oberen Rängen der Charts.

Drei Kinder aus drei Ehen

Auch mit ihrem Privatleben sorgt Michelle für Gesprächsstoff. Sie war mittlerweile drei Mal verheiratet. Die erste Ehe mit dem "Wind"-Sänger Albert Oberloher hielt von 1995 bis 1999. Aus der Ehe ging die gemeinsame Tochter Céline Oberloher hervor. Mit Matthias Reim, mit dem sie von 1999 bis 2001 verheiratet war, hat sie die Tochter Marie Reim. Aus ihrer letzten Ehe mit Josef Shitawey, ging ebenfalls eine Tochter hervor. Das Paar war von 2007 bis 2010 verheiratet.