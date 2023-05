Ehe-Aus bei Sanna Marin. Die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin und ihr Mann Markus Räikkönen reichen die Scheidung ein.

Sanna Marin und ihr Mann Markus Räikkönen reichen nach knapp drei Ehejahren die Scheidung ein. Das teilten die 37 Jahre alte Sozialdemokratin und ihr langjähriger Partner am Mittwoch in ihren Stories auf Instagram mit.

Sanna Marin und Räikkönen hatten im Sommer 2020 geheiratet, nachdem sie zuvor bereits rund 16 Jahre zusammen gewesen waren. Kennengelernt hatten sie sich als 18 Jahre alte Studenten. Sie haben zusammen eine mittlerweile fünfjährige Tochter. Sie seien dankbar für 19 gemeinsame Jahre und ihre geliebte Tochter, schrieben sie. "Wir sind weiterhin beste Freunde, stehen uns nahe und sind liebevolle Eltern."

Marin ist die dritte weibliche Ministerpräsidentin Finnlands und war bei ihrem Amtsantritt die jüngste Regierungschef auf der Welt. Im April waren sie und ihre Sozialdemokraten bei der Parlamentswahl trotz Zugewinnen nur noch drittstärkste Kraft geworden. Der konservative Wahlsieger Petteri Orpo führt derzeit Regierungsverhandlungen, um eine Mitte-rechts-Koalition zu bilden. Bis die neue Regierung steht, bleibt Marin weiter geschäftsführend im Amt.

Marin wurde am 16. November 1985 in Helsinki geboren und wuchs in der Kleinstadt Pirkkala bei Tampere auf. Ihre Mutter war alleinerziehend und ging später eine Beziehung mit einer anderen Frau ein - Marin sprach öffentlich über die damit verbundenen Stigmatisierungen.

So verkündeten Sanna Marin und ihr Mann Markus Räikkönen ihre Hochzeit bei Instagram. imago

Im sozialdemokratisch geprägten Tampere studierte Marin später öffentliche Verwaltung auf Magister. Noch während der Studienzeit wurde sie dort in den Stadtrat gewählt und dessen Vorsitzende. Besonders wichtig sind ihr nach eigenen Angaben neben der Geschlechtergleichheit und weltweiten Solidarität vor allem Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen.

Ihre Freizeit verbringt Marin nach Angaben finnischer Medien gerne mit Familie und Freunden und vorzugsweise in der Natur. Musikalisch mag sie laut der Lokalzeitung "Tamperelainen" besonders die US-Band Rage Against the Machine, kann aber auch klassischem Hard Rock, Funk und altem Hip-Hop etwas abgewinnen.

Für Wirbel sorgten im Sommer vergangenen Jahres geleakte Vidoes und Bilder, die Sanna Marin wild feiernd bei einer Party zeigten.