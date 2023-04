Die Schauspielerin Maria Sebaldt ist am 4. April gestorben. Das berichtet bild.de und beruft sich auf den engsten Familienkreis der Schauspielerin.

Demnach sei die 92-Jährige friedlich in ihrer Seniorenresidenz im Landkreis München eingeschlafen, wo sie seit rund zwei Jahren lebte. Am 26. April wäre sie 93 Jahre alt geworden. Wie "Bild" weiter berichtet, wurde die Schauspielerin am Dienstag auf dem Waldfriedhof in Grünwald bei München neben ihrem Mann bestattet.

Die gebürtige Berlinerin kam als Tochter eines Abteilungsleiters des Paramount-Filmverleihs früh mit dem Filmgeschäft in Berührung. Bereits als 16-Jährige nahm sie Schauspielunterricht. Ein Jahr später, 1947, gab sie als Edeltraud Panse in Maximilian Böttchers "Krach im Hinterhaus" ihr Bühnendebüt. Sechs Jahre später war sie erstmals in einem Film zu sehen. Für den Heimatfilm "Wenn am Sonntagabend die Dorfmusik spielt" stand sie neben Rudolf Prack vor der Kamera.

Mit Heinz Rühmann vor der Kamera

An der Seite von Heinz Rühmann spielte sie in dem Klassiker "Der Hauptmann von Köpenick" (1956) mit, drehte zusammen mit Eddie Constantine "Hoppla, jetzt kommt Eddie" (1958) und mit Peter Alexander die Komödie "Charleys Tante" (1963).

Während eines Filmdrehs lernte sie den Schauspieler Robert Freitag kennen, mit dem sie bis zu seinem Tod 2010 verheiratet war. Zusammen lebten sie in Grünwald in München. Das Paar hatte eine Tochter und einen Enkel.

Großes Comeback nach der Familienpause

Nach der Familienpause startete Sebaldt in den achtziger Jahren wieder voll durch. Zu sehen war sie in den beliebten ZDF-Serien "Ich heiratete eine Familie" und "Die Wicherts von nebenan". Letztere drehte sich um den Alltag einer West-Berliner-Familie. Die Serie begeisterte vor allem durch ihre realistische Darstellungen der kleinbürgerlichen Verhältnisse zu dieser Zeit. Daneben waren viele bekannte deutsche Voksschauspieler und einstige Leinwandgrößen zu sehen.

Auch interessant für dich: Trauer um Raquel Welch

Sie war das Höhlenmädchen mit Fell-Bikini: Raquel Welch ist tot

Sebaldt hatte während ihrer Schauspielkarriere auch zahlreiche Gastauftritte in Serien und Reihen wie "Tatort", "Das Traumschiff", "Der Kommissar", "Derrick" und "Der Alte". Die gebürtige Berlinerin stand bis ins hohe Alter vor der Kamera - das letzte Mal 2014. Damals drehte sie "Das Traumschiff - Mauritius".