Der bekannte Fernsehschauspieler Konstantin Moreth (52) ist am vergangenen Freitag in München von einem Auto überrollt worden. Moreth ist unter anderem aus TV-Serien wie Rosenheim Cops und Soko München bekannt.

Laut TZ erlitt der 52-jährige Schauspieler Rippen- und einen Fußbruch. Er wurde nach dem Unfall vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Wie die Münchner Polizei berichtet, hatte ein 75-jähriger Autofahrer gegen 16:10 Uhr beim Einparken das Bewusstsein verloren. Dadurch beschleunigte das Auto des Mannes und fuhr mehrere Meter über den Gehweg.

Konstantin Moreth hat mehrere Brüche erlitten

Der Schauspieler soll noch versucht haben, sich hinter einem Verkehrsschild in Sicherheit zu bringen. Das Verkehrschild knickte jedoch um und traf den 52-Jährigen. Im Anschluss überrollte das Auto des Ohnmächtigen dann den Fuß des Schauspielers. Grund für die Bewusstlosigkeit des Autofahrers sei eine "akute internistische Erkrankung" gewesen sein, so die Polizei in einer Pressemitteilung. Laut dieser musste auch der 75-jährige Autofahrer in ein Krankenhaus gebracht werden. Insgesamt wurden bei dem Unfall in der Schwanthaler Straße in der Münchner Innenstadt drei Autos beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Moreth muss geplante Theater-Premiere in Landsberg abgesagen

Dass es sich bei dem verletzten Fußgänger um den bekannten TV-Schauspieler handelte, bestätigte die Agentur Unit One gegenüber der TZ. Demnach soll Moreth nun wochenlang nicht mehr auftreten können. Eine Theater-Premiere in Landsberg müsse Moreth nun absagen, heißt es in dem Bericht weiter. Moreth wurde 1971 im baden-württembergischen Bruchsal geboren. Bekanntheit erlangte er in der Rolle des Henrik Sandmann in der ARD-Serie "Aus heiterem Himmel". Dort spielte er von 1995 bis 1997 und schied nach dem Ende der dritten Staffel aus. Im Anschluss war Moreth unter anderem auch in Sendungen wie "Forsthaus Falkenau", "Marie fängt Feuer", "Hubert und Staller", "Servus, Schwiegersohn!" oder "Zimmer mit Stall" zu sehen.