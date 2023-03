Sandra Maischberger begrüßt heute bei "maischberger" sechs Gäste im Studio. Das sind die Themen am Mittwoch ab 22.50 Uhr in der Sendung im Ersten.

Sandra Maischberger kommt mit ihrer Sendung "maischberger" heute am Mittwoch, 22. März, wieder im TV. Diesmal sind es sechs Gäste, die mit ihr im Polit-Talk im Ersten über aktuelle Themen diskutieren. Hier sind die Gäste, Themen und Uhrzeit der Sendung.

Sandra Maischberger heute am Mittwoch, 22. März 2023: Das sind die Gäste

Dieter Nuhr (Kabarettist)

Thomas Roth (langjähriger ARD-Korrespondent in Moskau)

Garri Kasparow (russischer Oppositioneller)

Cherno Jobatey (Moderator)

Kerstin Palzer (ARD-Hauptstadtstudio)

Wolfram Weimer (The European)

Das ist das Thema heute bei Sandra Maischberger im Ersten

Kremlchef Wladimir Putin überraschte am Wochenende mit einem Blitzbesuch auf der Krim und im zerstörten Mariupol. Gleichzeitig versichert ihm Chinas Staatschef Xi Jinping in Moskau die Unterstützung. Wie fest sitzt der russische Präsident im Sattel? Kann China im Ukraine-Krieg vermitteln?

Darüber diskutieren der ehemalige Schachweltmeister und russische Oppositionelle Garri Kasparow und der langjährige Russland-Korrespondent der ARD Thomas Roth.

Das sind Gäste und Thema bei Maischberger heute

Er gehört zu Deutschlands erfolgreichsten Kabarettisten: Seit fast 30 Jahren steht er auf der Bühne und mischt sich in politische und gesellschaftliche Debatten ein. Wie blickt er auf den Ukraine-Krieg, Klimaschutz und seine Karriere? Darüber spricht der Kabarettist Dieter Nuhr.

Es erklären, kommentieren und diskutieren der Journalist und Moderator Cherno Jobatey, die Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio Kerstin Palzer und der Verleger von „The European“ Wolfram Weimer.

"maischberger": Uhrzeit und Mediathek am Mittwoch

Die Talk-Sendung mit Sandra Maischberger läuft Mittwoch um 22.50 Uhr im Ersten und ist auch in der Das-Erste-Mediathek verfügbar.

Am heutigen Mittwoch, 22. März, diskutiert Sandra Maischberger u.a. mit Kabarettist Dieter Nuhr oder dem Ex-Schachweltmeister Garri Kasparow.

"maischberger" als Wiederholung im TV sehen

23.03.2023 | 00:20Uhr | WDR

23.03.2023 | 03:20Uhr | Das Erste

23.03.2023 | 20:15Uhr | tagesschau24

24.03.2023 | 00:40Uhr | 3SAT

Porträt: Das ist Sandra Maischberger

Sandra Maischberger wurde 1966 in München geboren. Sie ist eine der bekanntesten TV-Journalistinnen Deutschlands. Maischberger begann ihre journalistische Karriere beim Bayerischen Rundfunk. Von 1987 bis 1989 machte sie eine Ausbildung zur Redakteurin. Über Stationen bei Tele 5 und Bayern 3 landete sie beim Fernsehen.

Der endgültige Durchbruch folgte 2003 mit der Sendung „Menschen bei Maischberger“. Sandra Maischberger ist verheiratet und hat einen Sohn.

Dieter Nuhr bei Maischberger am Mittwoch

Im April 2022 hatte Kabarettist Dieter eines Offenen Brief an Kanzler Olaf Scholz unterzeichet. Es sollen keine schweren Waffen an die Ukraine geliefert werden. Zu den Unterzeichnern zählten vor einem Jahr unter anderem Feministin Alice Schwarzer, Schriftsteller Martin Walser, Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar und Liedermacher Reinhard Mey.

Nuhr, der seit vielen Jahren zu Deutschlands renommiertesten Unterhaltern gehört, hat seine Einstellung inzwischen grundlegend geändert. Mittlerweile bezeichnet Dieter Nuhr Forderungen nach Verhandlungen mit Putin als „völlig irreal“.