Sandra Maischberger begrüßte am Dienstag bei "maischberger" sechs Gäste im Studio. Das waren die Themen am Dienstag ab 22.50 Uhr in der Sendung im Ersten.

Sandra Maischberger kam mit ihrer Sendung "maischberger" am Dienstag, 21. März, wieder im TV. Diesmal waren es sechs Gäste, die mit ihr im Polit-Talk im Ersten über aktuelle Themen diskutierten.

Sandra Maischberger am 21. März 2023: Das sind die Gäste

Roderich Kiesewetter (CDU-Außenpolitiker)

Oskar Lafontaine (ehemaliger SPD- und Linken-Parteichef)

Hans-Werner Sinn (Wirtschaftsexperte)

Walter Sittler (Schauspieler)

Ulf Röller (ZDF-Korrespondent)

Claudia Kade (Die Welt)

Das sind die Themen heute bei Sandra Maischberger im Ersten

Chinas Staatschef Xi Jinping reist zu Wladimir Putin nach Moskau: Was bedeutet das Treffen für die Ukraine und den Westen? Steigen nun die Chancen auf Friedensverhandlungen? Darüber diskutieren der CDU-Außenpolitiker und Oberst a.D. Roderich Kiesewetter und der ehemalige Parteichef der SPD sowie der Linken und heute parteilose Oskar Lafontaine

Nach der spektakulären Rettung der strauchelnden Schweizer Großbank Credit Suisse: Droht Europa die nächste Bankenkrise? Braucht es mehr Regeln und Kontrollen im Finanzsektor? Im Studio der langjährige Präsident des ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung Hans-Werner Sinn.

Es diskutieren, kommentieren und erklären u.a. der Schauspieler Walter Sittler, der ZDF-Auslandskorrespondent Ulf Röller und die Welt-Journalistin Claudia Kade.

"maischberger": Uhrzeit und Mediathek am Mittwoch

Die Talk-Sendung mit Sandra Maischberger läuft Dienstagabend um 22.50 Uhr im Ersten und ist auch in der Das-Erste-Mediathek verfügbar.

Jens Spahn von der CDU und die Grünen-Cehfin Ricarda Lang waren in der Vorwoche zu Gast bei "maischberger".



"maischberger" als Wiederholung im TV sehen

Mi., 22.3.23, 1.50 Uhr, Das Erste

Mi., 22.3.23, 20.15 Uhr, tagesschau24

Porträt: Das ist Sandra Maischberger

Sandra Maischberger wurde 1966 in München geboren. Sie ist eine der bekanntesten TV-Journalistinnen Deutschlands. Maischberger begann ihre journalistische Karriere beim Bayerischen Rundfunk. Von 1987 bis 1989 machte sie eine Ausbildung zur Redakteurin. Über Stationen bei Tele 5 und Bayern 3 landete sie beim Fernsehen.

Der endgültige Durchbruch folgte 2003 mit der Sendung „Menschen bei Maischberger“. Sandra Maischberger ist verheiratet und hat einen Sohn.

