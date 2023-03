Sandra Maischberger begrüßt am Dienstag fünf Gäste im Studio. Das sind die Themen am Dienstag, 14.3., um 22.50 Uhr in der Sendung im Ersten.

Sandra Maischberger kommt heute am Dienstag nach zwei Wochen Unterbrechung am 14. März, wieder im TV. Und wieder sind es fünf Gäste, die mit ihr im Polit-Talk im Ersten über aktuelle Themen diskutieren. Hier sind die Gäste, Themen und Uhrzeit der Sendung.

Sandra Maischberger heute am 14. März 2023: Das sind die Gäste

Jens Spahn

Ricarda Lang (Vorsitzende Bündins 90/Die Grünen)

Marcel Reif (Reporter-Legende)

Anna Mayr (Journalistin "Die Zeit")

Michael Bröcker (Chefredakteur "The Pioneer")

Frederik Pleitgen (Journalist, CNN-Korrespondent)

Das sind die Themen heute bei Sandra Maischberger im Ersten

Energiewende, Verbrennerverbot, Kindergrundsicherung: Die Reizthemen in der Ampelkoalition häufen sich. Wie handlungsfähig ist die Regierung? Welche Vorhaben der Ampel können wir uns leisten? Darüber diskutieren die Parteivorsitzende der Grünen Ricarda Lang und der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion Jens Spahn.

In der ukrainischen Stadt Bachmut kämpfen ukrainische und russische Soldaten weiter um jeden Zentimeter Gelände. Wie ist die Lage an der Front? Regt sich in Russland Widerstand gegen Putins Strategie? Im Studio der „Senior International Correspondent“ des US-Nachrichtensenders CNN Frederik Pleitgen.

Es erklären, kommentieren und diskutieren der Sportjournalist und Moderator Marcel Reif, die „Zeit“-Journalistin Anna Mayr und der Chefredakteur von „The Pioneer“ Michael Bröcker.

"maischberger": Uhrzeit und Mediathek am Dienstag

Die Talk-Sendung mit Sandra Maischberger läuft Dienstagabend um 22.50 Uhr im Ersten und ist auch in der Das-Erste-Mediathek verfügbar.

In der Sendung vom 1. März 2023 sprach Sandra Maischberger mit Cate Blanchett. Die Schauspielerin forderte mehr öffentliche Diskussionen über die Forderungen von großen Bewegungen wie Black Lives Matter und MeToo. Es gäbe jedoch „immer noch kleine Teile der Gesellschaft, die diese Dinge sehr schnell politisch aufladen“, sagte Blanchett im Gespräch mit Sandra Maischberger in der ARD.

Gäste waren außerdem Karl Lauterbach, SPD (Bundesgesundheitsminister), Amelie Fried (Autorin), Kristina Dunz (Redaktionsnetzwerk Deutschland) und Jan Philipp Burgard (Welt).

"maischberger" als Wiederholung im TV sehen

Mi., 15.3.23, 1.50 Uhr, Das Erste

Mi., 15.3.23, 20.15 Uhr, tagesschau24

Porträt: Das ist Sandra Maischberger

Sandra Maischberger wurde 1966 in München geboren. Sie ist eine der bekanntesten TV-Journalistinnen Deutschlands. Maischberger begann ihre journalistische Karriere beim Bayerischen Rundfunk. Von 1987 bis 1989 machte sie eine Ausbildung zur Redakteurin. Über Stationen bei Tele 5 und Bayern 3 landete sie beim Fernsehen.

Der endgültige Durchbruch folgte 2003 mit der Sendung „Menschen bei Maischberger“. Sandra Maischberger ist verheiratet und hat einen Sohn.