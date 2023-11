Schock in der deutschen Youtube-Szene. Nach 16 Jahren Ehe trennen sich "Sallys Welt"-Macherin Sally Özcan und ihr Mann Murat. Es folgt ein bewegendes Statement auf Instagram.

Sie betrieben den wohl größten Kanal für Backen und Kochen in Deutschland mit 2,1 Millionen Abonnenten "Sallys Welt", waren 16 Jahre verheiratet und haben zwei Tötchter. Doch jetzt die Trennung: Sally Özcan (35, "Sallys Welt“) und ihr Mann Murat (42, inzwischen mit einer eigenen Sendung beim SWR - "Murat dreht am Rad") gehen getrennte Wege.

"Sallys Welt": Trennung bei Youtube-Star

Sally Özcan schreibt auf Instagram: „Manchmal schreibt das Leben andere Geschichten und alles kommt anders als geplant. Es war schon immer mein Traum zu heiraten, eine Familie zu gründen, einen Beruf auszuführen, der mich jeden Tag erfüllt und ich wollte bis ans Lebensende glücklich sein. Meine Berufung habe ich gefunden und stehe jeden Tag dafür gerne auf. Meine zwei wundervollen Kinder könnten nicht perfekter sein“.

Trennung bei Sally Özcan: Lieber zwei glückliche Herzen als ein "gemeinsames gebrochenes"

Doch der Druck wurde offenbar zu groß. Ihr Mann Murat und Sally seien Eltern, Liebes- und Geschäftspartner in einem gewesen sein. "Wir haben uns auseinandergelebt, so dass ein Miteinander immer schwerer wurde. Wir sind gescheitert. Nach einem langen Kampf um die Ehe haben wir es doch nicht geschafft. Also haben wir uns dazu entschlossen uns zu trennen. Es ist immer besser zwei glückliche Herzen zu haben als ein gemeinsames gebrochenes. Murat und ich werden aber immer in Liebe miteinander verbunden sein. Wir sind die Eltern von zwei wundervollen Mädchen und werden immer eine Familie sein."

Äußern möchte sich die erfolgreiche Geschäftsfrau (laut Stern inzwischen 140 Mitarbeiter), die auch schon mehrfach im TV zu sehen war (Let's Dance, Alles was zählt, Battle of the Socials) dazu nicht weiter. Die Kommentarfunktion unter dem Post ist vorsorglich deaktiviert.

Laut Bild hatte Özcan 2012 ihren Youtube-Kanal erst als Hobby aufgezogen und 2016 auf professioneller Ebene gestartet. Ihr Mann Murat habe sie dabei unterstützt und seinen Handwerker-Job aufgegeben.