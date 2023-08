Die britische Sängerin Adele ist während eines Konzertes in Las Vegas zusammengebrochen. Anschließend lag sie hilflos am Boden. Das steckt dahinter.

Die Sängerin Adele machte ihren Fans laut der britischen Boulevardzeitung "Sun" bei einem Auftritt der "Weekends with Adele"-Serie ein schockierendes Geständnis: Während eines Konzerts in Las Vegas bekam sie so starke Schmerzen, dass sie zusammenbrach und hinter den Kulissen hilflos am Boden lag, berichtet die Zeitung. Ein Mitglied der Produktion fand sie schließlich im Backstage-Bereich. "Sie haben meinen ganzen Körper vom Boden aufgehoben", erzählte die Sängerin ihren Fans.

Adele hat seit Jahren Probleme mit dem Ischias-Nerv

Die 35-Jährige kämpft schon seit Jahren mit Ischias-Schmerzen. Diese gehen vom unteren Bereich des Rückens aus, strahlen meist einseitig vom Hintern über die Rückseite des Oberschenkels bis in die Kniekehle. Manchmal reichen sie auch über den Unterschenkel bis in den Fuß.

Während eines Auftritts am Wochenende musste sie sich deshalb eine Auszeit nehmen. Ihren Fans erklärte sie, dass sie sich hinsetzen werde, um ihren Ischias auszuruhen. Schon an Silvester machte ihr der Nerv Probleme. Damals sagte sie während ihrer "Weekends with Adele"-Show in Las Vegas: "Zurzeit muss sich watscheln, weil ich einen schlimmen Ischias habe".

Adele hatte ersten Bandscheibenvorfall mit 15 Jahren

Der Superstar hat bereits eine lange Leidensgeschichte hinter sich. Ihren ersten Bandscheibenvorfall hatte die Sängerin nach eigenen Angaben im zarten Alter von 15-Jahren, sagte die 35-Jährige Ende 2021 dem Magazin "The Face". "Ich lag im Bett, nieste und meine fünfte Bandscheibe flog heraus." Im Januar 2021 verzeichnete sie nach eigenen Angaben schließlich den sechsten Bandscheibenvorfall. "Ich habe schon mein halbes Leben lang Schmerzen im Rücken. Es flackert immer wieder auf, normalerweise aufgrund von Stress oder einer dummen Haltung", so die Sängerin.

Da dürfte es für ihre Gesundheit nicht förderlich sein, dass sie gerade stark mit ihrer Las-Vegas-Show eingespannt ist. Im März wurde sie um zahlreiche Konzerte erweitert. Die britische Ausnahmekünstlerin ist deshalb noch bis Anfang November in der amerikanischen Glücksspiel-Metropole zu sehen.