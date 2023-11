Festivalfans konnten es wahrscheinlich kaum abwarten. Jetzt steht das komplette Line-Up der Musikfestivals Rock im Park und Rock am Ring fest. Headliner ist unter anderem eine bekannte deutsche Band.

Von Freitag, 7. Juni 2024, bis Sonntag, 9. Juni 2024, finden die Schwester-Festivals Rock im Park in Nürnberg und Rock am Ring am Nürburgring statt. Mit dabei ist wie 2022 die amerikanische Band Green Day. Sie feiert das 30-jährige Jubiläum ihres dritten Studio-Albums "Dookie" und das 20-jährige Jubiläum ihres siebten Studioalbums "American Idiot".

Außerdem zu hören sind die Bands Maneskin, Kraftklub, Billy Talent und Babymetal, die 2024 ihre einzigen beiden Deutschlandshows 2024 am Ring und im Park spielen werden. Festivalfans dürfen sich auch auf "Die Ärzte" freuen. Die Punkrocker aus Berlin spielen in Nürnberg und am Nürburgring ihre einzigen Shows neben den beiden Open Airs in Berlin. Bei den Schwesterfestivals feiern "die Broilers" ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum. Weitere Gäste sind Avenged Sevenfold, Queens Of The Stone Age, Electric Callboy, Bad Omens und Beartooth.

Der Timetable für Rock im Park: