Eigentlich stehen bei den Oscar-Verleihungen die Nominierten und Ausgezeichneten im Mittelpunkt. Seit Jahren aber sorgen auch Promis auf dem roten Teppich oder auf der Bühne für viele Schlagzeilen. Heuer im Mittelpunkt: Die Sängerinnen Rihanna und Lady Gaga.

Im vergangenen Jahr sorgte der US-Schauspieler Will Smith für die größte "Schlag"-Zeile bei den Oscar-Verleihungen in Los Angeles - allerdings nicht wegen seiner Auszeichnung als Bester Schauspieler in dem Film "King Richard". Im medialen Mittelpunkt stand der 54-Jährige wegen einer schallenden Ohrfeige, die er dem Moderator der Oscars, Chris Rock vor laufenden Kameras verpasst hatte. Der Grund für die körperliche Attacke: Rock hatte sich in seiner Moderation über die Erkrankung von Smiths Ehefrau, Jada Pinkett-Smith lustig gemacht. Für viele Schlagzeilen sorgten heuer dagegen die beiden Sängerinnen Rihanna und Lady Gaga. Beide begeisterten mit ihren Outfits bei den wohl wichtigsten Film-Auszeichnungen der Welt.

"Unordentliche Haare" und enger Babybauch-Lederlook

Rihanna (35) begeisterte die Zuschauer auf dem roten Teppich mit einem braunen, enganliegenden und teils transparenten Lederoutfit. Entsprechende "Cut-Outs" betonten dabei den Babybauch der Sängerin. Ganz klar: Rihanna zelebriert ihre zweite Schwangerschaft! Aber nicht nur das Kleid hatte es vielen Fans angetan. Besonders auch Rihannas Oscar-Frisur könnte einen neuen Trend setzen. Die 35-Jährige begeisterte mit Zottelfrisur. Die unordentliche Haarpracht der Sängerin hat auch einen Namen. Der Style nennt sich "Peekaboo Hair".

Lady Gaga (36) zeigte sich auf dem roten Teppich der Oscars 2023 noch gewohnt gestylt. picture alliance/dpa/Invision | Jordan Strauss

Zerissene Jeans und No-Make-Up-Look auf der Bühne

Während Sängerin Rihanna mit einen sehr durchdachten Style auf den Oscars 2023 punktete, schaffte es Lady Gaga (36) mit dem optischen Gegenteil in die Schlagzeilen. Auf dem roten Teppich sah man die 36-jährige gebürtige New Yorkerin noch gewohnt aufgestylt. Bei der Performance ihres Oscar-nominierten Songs "Hold My Hand" (Top Gun: Maverick) betrat sie die Bühne dann aber in zerissenen Jeans, T-Shirt, Converse-Schuhen und ohne auffälliges Make-Up. Den Fans jedenfalls dürfte es gefallen haben - oder zumindest hat es für jede Menge Gesprächsstoff gesorgt.