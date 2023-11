Du gewinnst im Lotto, bist plötzlich reicher Millionär - und nun? Tipps, wie man mit dem großen Geldgewinn umgehen sollte - und wie nicht:

Stell dir vor du machst bei einer deutschlandweiten Schatzsuche mit und gewinnst eine Million Euro. Was würdest du mit dem Geld machen? Dieser Frage musste sich Tobias aus Sachsen am Dienstagabend stellen. Er hat die Schatzsuche von Joko und Klaas bei ProSieben und somit eine Million Euro gewonnen. Seine erste Idee, wofür er das Geld nehmen will: ein Familienurlaub auf die Malediven. Der war erst für 2027 nach langem Sparen geplant - jetzt geht das aber schon früher, ganz ohne Sparen.

Diesen Lottogewinner brachten ihre Millionengewinne kein Glück

Ein Urlaub, ein neues Auto oder gleich ein Haus - den Ideen sind keine Grenzen gesetzt, ist die Million erst mal auf dem Konto. Doch oft ist die fast genauso schnell wieder verschwunden, wie sie gekommen ist. Immer wieder passiert es, dass Menschen, die beim Glücksspiel das große Los gezogen und haufenweise Geld gewonnen haben, pleite gehen und verarmen.

So ging es zum Beispiel schon dem ersten Jackpot-Gewinner Deutschlands, Walter Knoblauch. Der "Lotto-König" gewann 1956 500.000 DM, durch die Inflation eine extrem hohe Summe für die damalige Zeit. Doch sein Glück war nur von kurzer Dauer. Schon nach wenigen Monaten hatte er seinen gesamten Gewinn verprasst. Und das allein reicht nicht: der "Lotto-König" landete im Obdachlosenheim und verstarb dort schließlich.

In Großbritanien gab es einen ähnlichen Fall: Der damals 19-jährige Michael Carroll gewann 15 Millionen Euro - eine unglaubliche Summe Geld. Doch das viele Geld war schnell wieder weg: Der gelernte Müllmann gab sein Geld für Autos, Drogen und Frauen aus. "Morgens zog ich drei Linien Kokain und trank eine halbe Flasche Wodka. Danach bin ich aufgestanden", erzählte Carroll. Außerdem schlief er insgesamt mit rund 4.000 Prostituierten, wie er selbst sagte. Durch diesen teuren und fragwürdigen Lebensstil war sein Gewinn innerhalb einiger Jahre aufgebraucht. Schließlich landete Carroll wegen Sachbeschädigung und Prügeleien im Gefängnis und letztendlich auf der Straße.

Von einem Lebensstil wie diesem, waren Petra und Achim Bubert weit entfernt. Vor ihrem Lottogewinn hatten sie einen kleinen Handwerksbetrieb und mussten den Kredit für ihr Haus abbezahlen. Das war mit den fast vier Millionen Euro, die das Paar im Lotto gewann, schnell erledigt. Nach nur einer Woche hatte das Ehepaar schon 1,25 Millionen Euro ausgegeben - für vier neue Autos und Schecks an Freunde und Familie. Es folgten extrem kostspielige Anschaffungen: die Familie kaufte sich ein Luxus-Anwesen mit Pool, Teich und Tieren, zwei Ferienwohnungen, zwei Boote und obendrein bekamen die Kinder eine eigene Kartbahn. Das Geld wurde also schnell weniger und letztendlich verspekulierte sich die Familie noch mit Immobilien und Aktien. Der Handwerkbetrieb ging pleite.

sieben Tipps, wie man mit dem unerwarteten Geldgewinn besser umgeht: