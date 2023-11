Auf TikTok sorgt gerade ein süßes Tier-Video für Verzückung. Eine Userin hat ein Video gepostet, in dem ein Rehkitz in einem Planschbecken herumtollt.

Das Video wurde von "texasgrl_4everofficial" gepostet und hat bereits jetzt über eine Millionen Klicks. Auf dem Video ist zu sehen, wie ein kleines Rehkitz, unter dem wachsamen Blick der Mutter, in einem Planschbecken herumtollt. Die Zuschauer sind entzückt, das Video hatte in kürzester Zeit fast zweitausend Kommentare. "Kind bleibt Kind egal in welcher Form" schreibt etwa eine Frau.

Tierische Besuche

In Amerika kommt es immer mal wieder vor, dass Wildtiere sich in menschliche Siedlungen verirren. Im März 2023 staunte eine Frau im Bundesstaat New-York nicht schlecht, als ein Bär in ihrem Garten sich mit dem Kinderspielzeug vergnügte. Wie der Merkur damals berichtet hatte, wurde das Video auf Facebook gepostet, wo es auch für Begeisterung sorgte.

"Alle Kinder sind gleich"

Das Rehkitz im Pool hat mittlerweile über 90.000 Likes und die Herzen der User schmelzen dahin. Das Video beweist einmal mehr, wie wenig sich Mensch und Tier unterscheiden. "Mal ehrlich, jedes Lebewesen ist irgendwie gleich", schreibt etwa ein User in die Kommentar-Spalte. Ein anderer merkt an: "Alle Kinder sind gleich". Auch die Frau, die das Video gepostet hat, ist gerührt von dem Anblick. "So wundervoll ich liebe es auf dem Land zu leben", schreibt sie unter dem Video.